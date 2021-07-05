Приметы на 6 июля: что нельзя делать в этот день

В народе 6 июля прозвали днём Аграфены Купальницы, поэтому этот день нельзя завершать в грязи. Обязательно нужно искупаться, желательно в проточной воде.

Чтобы привлечь в дом достаток и удачу, 6 июля строго-настрого запрещено грустить и жаловаться на жизнь. Под табу попадают также ссоры и выяснение отношений.

Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве. Считается, что чем больше людей удастся принять и накормить, тем более крепким будет здоровье в ближайший год.

А вот с деньгами 6 июля лучше не шутить: не проводить финансовые операции, не брать и не давать взаймы. Предки верили, что в этот день можно потерять больше, чем ожидалось.

Сны в эту ночь могут продемонстрировать ваши скрытые способности, а также те привычки, которые необходимо бросать. Причём в экстренном порядке. Отнеситесь к сновидениям серьезно.