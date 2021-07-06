Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купалу

Это один из самых любимых народных праздников. Во всяком случае в старину его ждали и широко отмечали.

В то же время существовал и ряд запретов, связанных с 7 июля.

Так, наши предки говорили, что в ночь на Ивана Купалу не стоит спать. Они верили, что в это время нечистая сила может разбушеваться и навредить хозяйству, и всячески оберегали его.

В то же время считалось, что нечисть покидает водоемы, поэтому можно купаться в них в любое время, даже в позднее.

Главное - не делать этого в одиночку и не заплывать слишком далеко.

Строго-настрого запрещено топтать растения, особенно лекарственные. Их, наоборот, нужно собрать, сделать настои и заготовить из них веники для бани. Именно те, что сделаны на Ивана Купалу, будут обладать целебными свойствами, считали прапрапрадеды.

Они же уверяли, что 7 июля нельзя плакать, тосковать и жаловаться на жизнь. В противном случае судьба ударит ещё больнее за роптание.

На Ивана Купалу необходимо веселиться и смеяться — тогда фортуна перейдёт на вашу сторону.

В эту ночь сбываются не только приметы, но и сны. Главное их предназначение — раскрыть суть вещей. Если сновидения идут вразрез с действительностью, необходимо рассмотреть их особенно тщательно. Возможно, нужно что-то менять в жизни.