Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купалу

Это один из самых любимых народных праздников. Во всяком случае в старину его ждали и широко отмечали.
В то же время существовал и ряд запретов, связанных с 7 июля.
Так, наши предки говорили, что в ночь на Ивана Купалу не стоит спать. Они верили, что в это время нечистая сила может разбушеваться и навредить хозяйству, и всячески оберегали его.
В то же время считалось, что нечисть покидает водоемы, поэтому можно купаться в них в любое время, даже в позднее.
Главное - не делать этого в одиночку и не заплывать слишком далеко.
Они же уверяли, что 7 июля нельзя плакать, тосковать и жаловаться на жизнь. В противном случае судьба ударит ещё больнее за роптание.
На Ивана Купалу необходимо веселиться и смеяться — тогда фортуна перейдёт на вашу сторону.
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