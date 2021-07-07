Приметы на 8 июля: что нельзя делать в этот день

В этот день православные вспоминают Петра и Февронию - святых покровителей брачных уз.
В России с 2008 года 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Как и много лет назад, сейчас супругам в этот день строго-настрого запрещено ругаться, иначе в семью придёт беда.
26-27 лунные сутки. Отличная новость – сегодня удача следует за нами по пятам. Успех настигнет даже в самых сложных делах. Поэтому с самого утра...
27-28 лунные сутки. Луна и Меркурий советуют гнуть свою линию, добиваться поставленных целей всевозможными способами и очаровывать нужных людей своей...
Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...