Приметы на 8 июля: что нельзя делать в этот день

В этот день православные вспоминают Петра и Февронию - святых покровителей брачных уз.

В России с 2008 года 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Как и много лет назад, сейчас супругам в этот день строго-настрого запрещено ругаться, иначе в семью придёт беда.

Не рекомендуется 8 июля купаться в открытых водоёмах. В народе верили, что в этот день Водяной и его сородичи (речные и морские представители нечисти) могут утащить человека на дно.

Не следует в этот день венчаться — это считается грехом, поскольку идёт Петров пост. А вот делать предложение руки и сердца не возбраняется. Напротив, словесное согласие, данное 8 июля, окажется нерушимым.

Не стоит работать с тестом. И дело даже не в том, что выпечка не получится — подгорит или не пропечется. Наши предки говорили: того, кто ослушается этого совета, ждут потери и нужда.

Сны в эти сутки будут вещими. Правда, чтобы понять их, необходимо подключить интуицию. И обязательно помнить о том, что сновидения лишь предупреждают о чем-то — сбудутся они или нет, зависит от нас самих.