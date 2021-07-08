Обряды, которые помогут уберечь семью от бед

Кукла-берегиня, семейный альбом и генеалогическое древо могут стать надежными способами защитить и укрепить семейный очаг.
Об этом сообщила медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.
Обязательно сделайте куклу-берегиню из старых лоскутков одежды и красных нитей. При этом использовать ножницы и иголку ни в коем случае нельзя, так как они оставляют отверстия, через которые уходит энергия, а это плохо для рода.
Обеспечить надежную защиту рода можно и при помощи семейного альбома или генеалогического древа. Важно не забыть никого из родственников. После того как древо будет готово, стоит периодически собираться семьей за столом и вспоминать родных, объяснила астролог.
Согласно ведической традиции, для крепости семьи спальню нужно разместить в юго-западной части дома, а куклу — в юго-восточной. Такое расположение позволит обеспечить счастье и благополучие.
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