Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Обряды, которые помогут уберечь семью от бед

8 июля 2021ГаданияВечерняя Москва

Кукла-берегиня, семейный альбом и генеалогическое древо могут стать надежными способами защитить и укрепить семейный очаг.

Обряды, которые помогут уберечь семью от бед
Фото: depositphotos

Об этом сообщила медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

Обязательно сделайте куклу-берегиню из старых лоскутков одежды и красных нитей. При этом использовать ножницы и иголку ни в коем случае нельзя, так как они оставляют отверстия, через которые уходит энергия, а это плохо для рода.

При создании куклы необходимо думать только о хорошем и вкладывать в нее любовь, сказала экстрасенс. Хранить ее стоит или в святом месте, или же подальше от глаз посторонних людей.

Обеспечить надежную защиту рода можно и при помощи семейного альбома или генеалогического древа. Важно не забыть никого из родственников. После того как древо будет готово, стоит периодически собираться семьей за столом и вспоминать родных, объяснила астролог.

Согласно ведической традиции, для крепости семьи спальню нужно разместить в юго-западной части дома, а куклу — в юго-восточной. Такое расположение позволит обеспечить счастье и благополучие.

Вечерняя Москва: последние новостиОлимпийские игры в Токио летом 2021 года пройдут без зрителейПассажирам метро и МЦК раздают бутылки с водой из-за жарыСкончался народный артист России Михаил Глуз
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
8 июля 2021Rambler
Дата рождения

27-28 лунные сутки. Луна и Меркурий советуют гнуть свою линию, добиваться поставленных целей всевозможными способами и очаровывать нужных людей своей...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
9 июля 2021Astrostar.ru

28-29 лунные сутки. Сегодня сближение светил в знаке Рака склоняет к повышенной чувствительности, требует минимума суеты, шума и контактов с «чужими»...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 9
«На Востоке разгорится война»: что ждет мир во второй половине 2021 года
Обряды, которые помогут уберечь семью от бед
Астролог перечислил самые жаркие дни лета
Названы пять самых удачливых знаков зодиака
Предсказание индийского пророка о миссии России
Самый справедливый знак зодиака
Три самых безответственных знака зодиака
Знаки зодиака, от которых уйдут деньги в июле
Пять знаков зодиака, от которых уходят мужья
Приметы на 9 июля: что нельзя делать в этот день
Тест: кто вы по знаку зодиака на самом деле
Раскрываем душу и объятия — любовный гороскоп на 8 июля
Устраиваем мозговой штурм — финансовый гороскоп на 8 июля
Подтягиваем хвосты — гороскоп на 8 июля
Знаки зодиака, которых в июле поразит стрела Купидона
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
5-11 июля 2021Astro7

Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7