Обряды, которые помогут уберечь семью от бед

Кукла-берегиня, семейный альбом и генеалогическое древо могут стать надежными способами защитить и укрепить семейный очаг.

Об этом сообщила медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

Обязательно сделайте куклу-берегиню из старых лоскутков одежды и красных нитей. При этом использовать ножницы и иголку ни в коем случае нельзя, так как они оставляют отверстия, через которые уходит энергия, а это плохо для рода.

При создании куклы необходимо думать только о хорошем и вкладывать в нее любовь, сказала экстрасенс. Хранить ее стоит или в святом месте, или же подальше от глаз посторонних людей.

Обеспечить надежную защиту рода можно и при помощи семейного альбома или генеалогического древа. Важно не забыть никого из родственников. После того как древо будет готово, стоит периодически собираться семьей за столом и вспоминать родных, объяснила астролог.

Согласно ведической традиции, для крепости семьи спальню нужно разместить в юго-западной части дома, а куклу — в юго-восточной. Такое расположение позволит обеспечить счастье и благополучие.