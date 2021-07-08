Приметы на 9 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки в этот день с особенным пиететом относились к землянике. Даже если она в каких-то местах была не особенно спелой, ее никогда не выкидывали, боясь навлечь беду.
27-28 лунные сутки. Луна и Меркурий советуют гнуть свою линию, добиваться поставленных целей всевозможными способами и очаровывать нужных людей своей...
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Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
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