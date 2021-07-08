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Приметы на 9 июля: что нельзя делать в этот день

8 июля 2021ГаданияСОВА

Наши предки в этот день с особенным пиететом относились к землянике. Даже если она в каких-то местах была не особенно спелой, ее никогда не выкидывали, боясь навлечь беду.

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в этот день
Не следует в эту пятницу рвать паутину и тем более убивать пауков. Наши предки верили: если ослушаться этого запрета, можно понести серьёзные финансовые потери.
Отправляясь в гости 9 июля, необходимо предупредить хозяев о своём визите заранее. Считается, что если этого не сделать, можно привлечь в дом разлучников.
Если у вас есть должники, необходимо 9 июля рассказать о них кому-либо. Этот день поможет вам вернуть долги или восстановить репутацию.
Сны в эту ночь могут быть непростыми. Возможно, некоторые из них окажутся пугающими и долго не будут идти из головы. Если избавиться от сновидений не получается, необходимо рассказать о них бегущей воде. Она избавит вас от воспоминаний и унесёт негатив с собой.
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