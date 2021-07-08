Предсказание индийского пророка о миссии России

Во все времена предсказатели делали прогнозы не только для конкретных людей, но и для целых стран.

Поскольку Россия всегда играла важную роль в мировой истории, то где бы не жил сам ясновидящий, предсказывающий судьбы мира, он редко обходил ее в своих пророчествах. Знаменитый индийский йогин и пророк Баба Вирса Сингх также не стал исключением. В России он известен не так широко, как другие зарубежные предсказатели, но у себя на родине он пользуется непререкаемым авторитетом.

Вирса Сингх родился в 1934 году в семье индийского фермера. Его отец проводил много времени, общаясь с религиозными людьми, и мальчик с раннего детства прислушивался к разговорам взрослых. Очень рано стало заметно, что мальчик обладает незаурядным интеллектом и способностями. Он начал медитировать в детстве и однажды, в процессе медитации, увидел перед собой величественную фигуру, которая научила его исцелять людей и открыла глубины духовной мудрости. После этого видения мальчик стал лечить сначала жителей своего села, а позже слава о его чудесных способностях распространилась по всей стране. Впадая в транс, Вирса Сингх получал «божественные послания», позволявшие ему не только нести духовное учение людям, но и создавать ашрамы, в которые по сей день постоянно приезжают паломники.

Долгое время пророк не знал, что за страна Россия. Но, как Вирса Сингх рассказал в одном из своих интервью, однажды в медитации он услышал про далекую страну и получил знание, что она будет наделена великой миссией духовного возрождения человечества. Он же, в свою очередь, должен будет принять в этом участие и посетить это загадочное государство. С того момента Вирса Сингх начал делать пророчества для России. Он несколько раз посещал Советский Союз и в первый свой приезд предупреждал, что видит распад страны. Это было его первое пророчество для нашей страны, и оно в скором времени сбылось. Следующие предсказания Вирса Сингха касались необходимости возродить духовный потенциал людей, их веру, чтобы они могли работать на благо страны. Пророк «видел», что приближаются времена, когда Россия будет вознаграждена за все свои страдания и станет экономически процветающей страной. Вирса Сингх утверждал, что свыше ему было дано знание о том, что России предстоит стать духовным центром мира.

Прислушаемся к пророчествам, рассчитывая, что они сбудутся.