Приметы на 10 июля: что нельзя делать в новолуние

Не рекомендуется менять внешность. В частности, обрезать длину волос. Считается, что так можно сократить количество отведённых лет.

Кроме того, не следует проводить глубокие косметические процедуры — эффект окажется плачевным.

Не стоит начинать крупные дела, особенно связанные с деньгами (подписывать крупные договоры, брать солидные кредиты и проч.) — велика вероятность серьёзные потерь. Восстановить же финансовую дыру окажется весьма сложно.

10 июля у многих людей будет наблюдаться дефицит энергии, поэтому лучше избегать в этот день общения — причём как с незнакомцами, так и с близкими людьми. Лучше побыть в одиночестве и заняться планированием.

Что касается любовных связей, этот день тоже будет непрост: проводить время вместе разрешено только тем парам, которые давно находятся в отношениях. В противном случае неминуемы ссоры и даже разрывы.

Сны в эту ночь обычно показывают то, что должно случиться, если вы ничего не будете менять в своём поведении. Так что хорошие сновидения могут стать вещим. Если же приснилось нечто плохое, необходимо сделать выводы и подкорректировать свои планы.