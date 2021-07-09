Приметы на 10 июля: что нельзя делать в новолуние

Не рекомендуется менять внешность. В частности, обрезать длину волос. Считается, что так можно сократить количество отведённых лет.
Кроме того, не следует проводить глубокие косметические процедуры — эффект окажется плачевным.
10 июля у многих людей будет наблюдаться дефицит энергии, поэтому лучше избегать в этот день общения — причём как с незнакомцами, так и с близкими людьми. Лучше побыть в одиночестве и заняться планированием.
Что касается любовных связей, этот день тоже будет непрост: проводить время вместе разрешено только тем парам, которые давно находятся в отношениях. В противном случае неминуемы ссоры и даже разрывы.
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