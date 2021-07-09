Как чухонские старцы прокляли Россию

В истории каждого города есть легенды, которые передаются из поколения в поколение и придают месту мистический колорит.

Про Санкт-Петербург существует великое множество легенд, но одной из интересных является история, связанная с его строительством.

Территория, на которой был построен город, была отвоевана у Швеции в начале 18 века. С древнейших времен там проживали многочисленные племена финно-угорских народов: карелы, ижоры, лапландцы. Огромным влиянием в племенах пользовались так называемые чухонские старцы, являющиеся жрецами языческих богов.

Несмотря на то, что к началу строительства Петербурга большинство местного населения приняло православие, параллельно внутри племен старцами старательно поддерживались древние языческие верования.

В сложных жизненных ситуациях люди шли за советом к чухонским старцам, которые совершали старинные ритуалы на древних священных капищах среди лесов и болот. Одной из главных реликвий была гигантская сосна, под которой находился алтарь для жертвоприношений. На этом месте старцы обращались к богам, принося им жертвы, а взамен получали ответы касательно будущего.

Но в мае 1703 года в устье реки Невы на Заячьем острове закипела стройка: языческие святые места были разрушены, а на их месте заложен фундамент Петропавловской крепости и деревянная церковь святых апостолов Петра и Павла. Старцы были крайне возмущены происходящим и, надеясь отвоевать святые капища, стали распространять предсказания о бедах, которые постигнут новый город, его строителей и жителей. Когда пророчества дошли до Петра 1, он лично срубил священную сосну и распилил ее на дрова, а трем чухонским старцам, сеявшим панику, велел отрубить головы. По свидетельству очевидцев, за несколько минут до казни волхвы прокричали в толпу свои проклятия. Они пророчили, что «жить» новый город будет максимум 300 лет и опустеет, когда в нем будут похоронены «3 царя с востока». А полностью власти «белых царей» придет конец, когда финно-угорские народы объединятся в «Коотима» - общий дом финнов. Первым царем, похороненным в новой столице, стал царевич Алексей, казненный за заговор против Петра 1. Позже от болезни умер сам Петр. Но с тех пор, памятуя о проклятии, царей и вождей перестали хоронить в Петербурге. Несколько лет назад Петербург успешно перешел 300-летний рубеж. Похоже, проклятия обиженных старцев так и не станут реальностью.