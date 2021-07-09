Самые знаменитые проклятые дома

Приглашаем в виртуальную экскурсию по самым жутким домам со всего мира.

Жильцы этих зданий — не люди, а призраки и проклятия, которые до сих пор наводят ужас на целые города.

Мистический дом Винчестеров

В середине XIX века Оливер Фишер Винчестер начал изготавливать оружие, которое принесло ему не только мировую славу, но и страшное проклятие. Так считала экстрасенс, которую вызвала невестка Оливера, напуганная тем, что сперва умерла ее дочь, а затем с разницей всего в один год свекор и муж. Медим была уверена: в несчастья на семью Винчестеров наслали призраки, убитые из оружия, сделанные его фирмой. Поэтому она предложила запутать призраков: переехать в другой штат и построить дом со множеством комнат — так проклятья удастся избежать.

Миссис Винчестер так и сделала. Из Коннектикута она переехала в Калифорнию, где стала строить дом. Она верила, что ее жизнь оборвется, когда здание будет завершено, поэтому стройка не прекрещалась. А дом становился все более и более запутанным: появлялись лестницы, упирающиеся в потолок или двери, ведущие в никуда. В итоге на момент смерти хозяйки в здании стало более 150 комнат.

Тауэр

В Лондонском Тауэре казнили такое количество людей, что он просто не мог не стать главным пристанищем признаков. Самый главный из них — Графиня Маргарет Солсбери. Ее обезглавили здесь еще в 1541 году, но она до сих пор наводит ужас на охранников. Причина для мести у нее весомая — ее голову палачу удалось отрубить только с третьего раза.

Анну Болейн, вторую жену Генриха VIII, тоже обезглавили. Сделали это по указу короля через 1000 дней после замужества, наспех похоронив ее тело в в часовне святого Петра. Именно туда она и любит наведываться в компании таких же неприкаянных душ. Выглядит ее призрак действительно пугающий: на шее бывшей королевы красуется белый чепчик, а вот голова отсутствует.

Эдинбургский замок

В самом центре шотландской столицы на высокой скале возвышается Эдинбургский замок — пристанище тысяч призраков. Самых знаменитых из них несколько. Первый — безголовый барабанщик. Считается, он появляется, когда городу грозит опасность. Например, многие уверенны, что в 1650 году он предупредил обитателей замка о том, что к ним приближаются войска Оливера Кромвеля.

Второй призрак — волынщик. Он бесследно пропал в лабиринте подземелий замка, где в годы Семилетней войны держали французских пленников. Кстати, сотни их душ тоже до сих пор скитаются по коридорам замка. Знаменит замок и призраком собак — на ее территории как раз находится кладбище мертвых животных.

Джоелма Билдинг

1 февраля 1974 года на 12-м этаже 25-этажного административного здания вспыхнул сильный пожар. Причина — короткое замыкание. Огонь быстро охватил все здание, и люди оказались в ловушке — в высотке не было ни аварийных выходов, ни противопожарной сигнализации. И хотя 300 человек все же удалось спасти, более 180 погибли. Причем 40 из них выпрыгнули из окон в надежде на спасение.

Позже здание реконструировали. Потребовалось четыре года, чтобы обеспечить его соответствие нормам пожарной безопасности. Вот только мало кто решается снять там офис. Сотрудники постоянно слышат там странные звуки: стоны, крики, топот ног. А некоторые даже чувствуют заметный запах гари.