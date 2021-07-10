Народные приметы на 11 июля 2021 года: что нельзя делать в этот день

Запрещено критиковать кого-либо. В это воскресенье необходимо со снисходительностью относиться ко всем людям, особенно к детям. Ругать их 11 июля не стоит. В противном случае ребёнок может стать замкнутым и нелюдимым.
Ни в коем случае нельзя в последний день Петрова поста выходить из дома в несвежей или ветхой одежде. Считается, что так можно обречь себя на неудачи, в том числе и бедность.
1-30 лунные сутки. Новолуние в Раке заставляет нас окунуться в мир фантазий и эмоций. Поэтому сегодня важные дела и переговоры – не для нас. Лучше...
1-2 лунные сутки. Луна во Льве заряжает нас энергией под завязку, и очень важно пустить ее на благие и полезные дела. Поэтому встаем с дивана и идем...
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