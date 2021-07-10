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Приметы на 11 июля: что нельзя делать в этот день

10 июля 2021ГаданияСОВА

Запрещено критиковать кого-либо. В это воскресенье необходимо со снисходительностью относиться ко всем людям, особенно к детям. Ругать их 11 июля не стоит. В противном случае ребёнок может стать замкнутым и нелюдимым.

Народные приметы на 11 июля 2021 года: что нельзя делать в этот день

Ни в коем случае нельзя в последний день Петрова поста выходить из дома в несвежей или ветхой одежде. Считается, что так можно обречь себя на неудачи, в том числе и бедность.

Покидая жилище 11 июля, не рекомендуется смотреть по сторонам. В народе верили: нечистая сила, увидев, что хозяин дома отвлёкся, может проникнуть в жилье и захватить его.
11 июля нужно заниматься только необходимыми работами, мытьем посуды, например. Уборка, ремонт, строительство, хендмейд — все это под запретом. Если ослушаться этого совета предков, можно вступить на затяжную чёрную полосу.
В эту ночь ко снам нужно отнестись серьезно: в них будет заложена информация на ближайший месяц. Если приснилось нечто неприятное, переживать не стоит. Важно поработать с этой информацией, чтобы избежать негатива в жизни.
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