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Приметы на 12 июля: что нельзя делать в этот день

11 июля 2021ГаданияСОВА

У православных 12 июля большой праздник - день Петра и Павла, когда заканчивается Петров пост.

Приметы на 12 июля: что нельзя делать в этот день

В это время никто не должен напрягаться физически и усердно работать, считали в народе. Напротив, 12 июля нужно провести легко и со светлыми мыслями.

Под запрет попадает сквернословие и любые негативные думы, высказанные вслух — будь то брань или сплетни. Наши предки верили: если ослушаться этого совета, можно серьезно заболеть.

Чтобы не навредить здоровью и не привлечь в дом несчастье, 12 июля не рекомендуется и есть сезонные ягоды.

А чтобы не оказаться на грани нищеты, нельзя отказывать в просьбе нуждающимся.

Как и тяжёлым трудом, не следует заниматься мелкой ручной работой: вышивать, шить, вязать, чинить вещи и обувь, ремонтировать дом — в результате все усилия окажутся напрасными.

Сны этой ночи будут интересны только в одном аспекте: они покажут, какие преграды придётся преодолеть на пути к успеху. Таким образом, сновидения познакомят вас с тем, с чем вам придётся столкнуться в будущем.

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