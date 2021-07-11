Приметы на 12 июля: что нельзя делать в этот день

У православных 12 июля большой праздник - день Петра и Павла, когда заканчивается Петров пост.
В это время никто не должен напрягаться физически и усердно работать, считали в народе. Напротив, 12 июля нужно провести легко и со светлыми мыслями.
Чтобы не навредить здоровью и не привлечь в дом несчастье, 12 июля не рекомендуется и есть сезонные ягоды.
А чтобы не оказаться на грани нищеты, нельзя отказывать в просьбе нуждающимся.
Как и тяжёлым трудом, не следует заниматься мелкой ручной работой: вышивать, шить, вязать, чинить вещи и обувь, ремонтировать дом — в результате все усилия окажутся напрасными.
Сны этой ночи будут интересны только в одном аспекте: они покажут, какие преграды придётся преодолеть на пути к успеху. Таким образом, сновидения познакомят вас с тем, с чем вам придётся столкнуться в будущем.
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