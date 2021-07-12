Какие цвета приносят удачу

У каждого знака зодиака существуют свои цвета, которые могут принести им счастье и удачу.

Астрологи рассказали, какие цвета лучше подходят для каждого из них.

Яркий красный цвет — это цвет Овнов. Он идеально подойдет для них, ассоциируясь с силой и смелостью. Это стоит учитывать при составлении дизайн-проекта дома или квартиры и выборе гардероба.

Лучший вариант для Тельцов — спокойный синий цвет. Подойдет и розовый. Астрологи советуют смешать зеленый с желтым и белый с красным. От этого возникнут цвета, которые принесут для представителей этого знака покой и умиротворенность.

Близнецам подойдет желтый цвет. Он принесет уверенность в собственных силах и поможет раскрыть творческий потенциал. Еще один цвет — зеленый, который подходит всем стихиям воздуха. С его помощью можно поправить собственное здоровье.

Серый цвет поможет Ракам держать под контролем свои эмоции, которые часто переменчивы. А оранжевый способен поднять настроение и зарядить позитивной энергией на весь день.

Для Львов идеален благородный золотой цвет. Он принесет в их жизнь удачу, внутреннюю силу и красоту. Справиться с эмоциями, которые порой бывают чересчур сильными, поможет белый цвет.

Зеленый и коричневый — два цвета, к которым стоит присмотреться представителям этого знака. Они ассоциируются с дарами природы и созданы для представителей стихии земли. А зеленый еще и поможет стать сильнее, успешнее и обрести новые таланты.

Представителям этого знака должны нравиться вещи пастельных оттенков. Светло-зеленый, голубой и цвет морской волны смогут помочь Весам обрести внутреннюю гармонию и собрать мысли, настроив их на нужный лад.

Для Скорпионов идеальный цвет — пурпурный. Он подарит много положительных эмоций. Справиться с негативными также помогут и темные оттенки красного, которые отражают таинственность, часто присутствующую у этого знака. Отлично в гардеробе будет смотреться и сочетание черного с красным. Это не будет смотреться мрачно, образ заиграет новыми красками и станет более благородным.

Стрельцам подойдет фиолетовый, который покажет их амбициозность. Из сочетаний астрологи рекомендуют выбрать синий и красный — они противоположны и будут выделяться, что подчеркнет яркую индивидуальность представителей этого знака.

Козероги любят спокойствие. Поэтому им стоит выбрать белый, бежевый и нежно-розовый цвета, которые помогут обрести умиротворение и внутренний душевный покой. Иногда они поддаются гневу, поэтому спокойные цвета им необходимы. Коричневый подчеркнет в Козерогах тягу к стабильности.

Светлые оттенки голубого и зеленого — те цвета, которые рекомендуют для Водолеев астрологи. Они принесут покой и гармонию в жизнь. Серебристый одарит их душевным теплом, но лучше им не увлекаться.

Рыбы спокойны по своей натуре, поэтому им нужны яркие цвета, чтобы себя расшевелить. Фиолетовый и оранжевый помогут им стать более раскованными и выплеснуть эмоции наружу.