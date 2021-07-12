Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Какие цвета приносят удачу

12 июля 2021ГаданияВечерняя Москва

У каждого знака зодиака существуют свои цвета, которые могут принести им счастье и удачу.

Какие цвета приносят удачу

Астрологи рассказали, какие цвета лучше подходят для каждого из них.

Овен

Яркий красный цвет — это цвет Овнов. Он идеально подойдет для них, ассоциируясь с силой и смелостью. Это стоит учитывать при составлении дизайн-проекта дома или квартиры и выборе гардероба.

Телец

Лучший вариант для Тельцов — спокойный синий цвет. Подойдет и розовый. Астрологи советуют смешать зеленый с желтым и белый с красным. От этого возникнут цвета, которые принесут для представителей этого знака покой и умиротворенность.

Близнецы

Близнецам подойдет желтый цвет. Он принесет уверенность в собственных силах и поможет раскрыть творческий потенциал. Еще один цвет — зеленый, который подходит всем стихиям воздуха. С его помощью можно поправить собственное здоровье.

Рак

Серый цвет поможет Ракам держать под контролем свои эмоции, которые часто переменчивы. А оранжевый способен поднять настроение и зарядить позитивной энергией на весь день.

Лев

Для Львов идеален благородный золотой цвет. Он принесет в их жизнь удачу, внутреннюю силу и красоту. Справиться с эмоциями, которые порой бывают чересчур сильными, поможет белый цвет.

Дева

Зеленый и коричневый — два цвета, к которым стоит присмотреться представителям этого знака. Они ассоциируются с дарами природы и созданы для представителей стихии земли. А зеленый еще и поможет стать сильнее, успешнее и обрести новые таланты.

Весы

Представителям этого знака должны нравиться вещи пастельных оттенков. Светло-зеленый, голубой и цвет морской волны смогут помочь Весам обрести внутреннюю гармонию и собрать мысли, настроив их на нужный лад.

Скорпион

Для Скорпионов идеальный цвет — пурпурный. Он подарит много положительных эмоций. Справиться с негативными также помогут и темные оттенки красного, которые отражают таинственность, часто присутствующую у этого знака. Отлично в гардеробе будет смотреться и сочетание черного с красным. Это не будет смотреться мрачно, образ заиграет новыми красками и станет более благородным.

Стрелец

Стрельцам подойдет фиолетовый, который покажет их амбициозность. Из сочетаний астрологи рекомендуют выбрать синий и красный — они противоположны и будут выделяться, что подчеркнет яркую индивидуальность представителей этого знака.

Козерог

Козероги любят спокойствие. Поэтому им стоит выбрать белый, бежевый и нежно-розовый цвета, которые помогут обрести умиротворение и внутренний душевный покой. Иногда они поддаются гневу, поэтому спокойные цвета им необходимы. Коричневый подчеркнет в Козерогах тягу к стабильности.

Водолей

Светлые оттенки голубого и зеленого — те цвета, которые рекомендуют для Водолеев астрологи. Они принесут покой и гармонию в жизнь. Серебристый одарит их душевным теплом, но лучше им не увлекаться.

Рыбы

Рыбы спокойны по своей натуре, поэтому им нужны яркие цвета, чтобы себя расшевелить. Фиолетовый и оранжевый помогут им стать более раскованными и выплеснуть эмоции наружу.

Вечерняя Москва: последние новостиЕС проведет операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантовСовет ЕС продлил на полгода санкции против России«Начался сепсис»: подруга МакSим заявила, что ее состояние снова ухудшилось
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
12 июля 2021Rambler
Дата рождения

2-3 лунные сутки. Луна во Льве толкает нас в сторону зрелищности и накаляет чувства до предела. Поэтому сегодня стоит быть активным, позитивным и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
13 июля 2021Rambler

3-4 лунные сутки. Даем отпор суете! Сегодня выбираем комфортный для нас темп и не соглашаемся на ускорение. Даже если очень захочется. Днем Луна в...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 11
Какие цвета приносят удачу
Три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены
Приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день
Тратим большие деньги с шиком — финансовый гороскоп на 12-18 июля
Готовимся к романтическим приключениям — любовный гороскоп на 12-18 июля
Сокращаем дистанцию — гороскоп на 12-18 июля
Страсть выбьет нас из колеи — любовный гороскоп на 12 июля
Решаем насущные вопросы — финансовый гороскоп на 12 июля
Даем отпор скуке — гороскоп на 12 июля
Как работает ведическая астрология
Как астрология помогает найти любовь всей жизни
Названы самые инфантильные знаки зодиака
Приметы на 12 июля: что нельзя делать в этот день
Держим эмоции под контролем — финансовый гороскоп на 11 июля
Правила игры меняются — любовный гороскоп на 11 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
12-18 июля 2021Astro7

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7