Приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки не рекомендовали оставлять кошелёк пустым в этот вторник. Иначе в дом придёт бедность, говорили они.
Такие же последствия будут в том случае, если начать пересчитывать свои накопления. Кроме того, не стоит совершать крупные покупки. Но этот запрет касается по большей части спонтанных трат, поскольку восстановить финансовый баланс не удастся ещё долгое время.
Чтобы не растерять здоровье и не приобрести проблемы социального характера, не нужно устраивать в этот вторник шумные посиделки, особенно с алкогольными напитками.