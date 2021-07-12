Приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки не рекомендовали оставлять кошелёк пустым в этот вторник. Иначе в дом придёт бедность, говорили они.

Такие же последствия будут в том случае, если начать пересчитывать свои накопления. Кроме того, не стоит совершать крупные покупки. Но этот запрет касается по большей части спонтанных трат, поскольку восстановить финансовый баланс не удастся ещё долгое время.

Не следует 13 июля пытаться исправить конфликтную ситуацию. Прапрапрадеды верили, что компромисс найти не получится, а ссоры усугубятся ещё сильнее.

Чтобы не растерять здоровье и не приобрести проблемы социального характера, не нужно устраивать в этот вторник шумные посиделки, особенно с алкогольными напитками.

Во снах в эту ночь важен не сюжет, а ваше поведение. Если в сновидении вы успешно преодолеваете препятствия, так будет и в реальности. Если же во сне вы совершаете ошибки, пересмотрите свои жизненные планы — скорее всего, они нуждаются в корректировке.