Что говорила Елена Рерих о третьей мировой войне

Среди пророков, которые говорят о том, что им открылось будущее человечества, не так много людей, известных своей деятельностью в других областях и пользующихся авторитетом.

Елена Рерих – одна из ярких предсказателей, для которых прогнозы будущего не были основным делом. В первую очередь эта женщина – востоковед, переводчик и философ.

Что касается пророческой стороны ее мировоззрения, то оно было сформировано под влиянием трудов известной женщины-мистика Елены Блаватской, чьи книги Рерих перевела на русский язык. Также на нее оказала большое влияние концепция Агни-йоги, которой она следовала большую часть сознательной жизни.

Елена родилась в семье известного петербургского академика, и с детства ее окружали ученые, писатели, музыканты, художники. Девочка обладала множеством талантов: прекрасно играла на фортепиано, рисовала, блестяще окончила гимназию. Позже она вышла замуж за известного русского путешественника, археолога и художника Николая Рериха. Елена разделяла все увлечения мужа, и, если говорить о мистической стороне их жизни, посещала вместе с ним спиритические сеансы. Вместе с мужем они установили контакты с духовным учителем Мохатмой Мориа, и через сеансы яснослышания с ним Елена получила материалы, позволившие ей написать серию из 14 книг. Учение было названо Живая Этика и совмещало в себе религию, йогу и эзотерику. В своих трудах Рерих уделяла много внимания пророчествам для России и мира в целом. В начале прошлого века она предсказала вторую мировую войну, появление искусственных спутников Земли, взрыв ядерной бомбы. Что касается более долгосрочных прогнозов, то Елена Рерих писала, что в будущем она «не видит» третьей мировой войны, но знает, что будет много локальных столкновений в разных уголках мира. Полномасштабная катастрофа не будет допущена в последний момент вмешательством «Космических сил», так она называла высший разум. Рерих писала о том, что однажды в пространство Земли на 7 дней войдет гигантское космическое тело, спрятанное за Юпитером и многократно превышающее его по величине. И этот момент, когда одновременно будут светить 2 Солнца, ознаменует новый этап в развитии человечества.

Были ли пророчества Елены Рерих следствием ее способностей к ясновидению или она получила их из древних манускриптов, которые переводила и изучала в великом множестве, доподлинно неизвестно. И тем более неизвестно, суждено ли сбыться ее предсказаниям о будущем.