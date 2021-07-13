Приметы на 14 июля: что нельзя делать в этот день

Не следует делать предложение руки и сердца. Считается, что даже если в настоящее время в паре царит мир и покой, в браке все окажется ровно наоборот.

Женщинам не рекомендуется в этот день работать. Необходимо исключить хотя бы тяжёлый физический труд, иначе весь год придётся в прямом смысле пахать.

Если есть выбор, то 14 июля лучше не тратить, а копить. Тогда удастся улучшить финансовое положение. Если же покупок или вложений не избежать, нужно постараться сделать это максимально продумано.

Запрещено высказывать недовольство и завидовать в эту среду. Конечно, этого не стоит делать и в другие дни года, однако именно 14 июля подобные эмоции закроют путь к успеху.

Яркие и запоминающиеся сны, увиденные в эту ночь, обычно сбываются. Если приснилось что-то запутанное (волосы, нитки, дороги и проч.), нужно пересмотреть свои планы. Скорее всего, им не суждено сбыться.