Приметы на 15 июля: что нельзя делать в этот день

Незамужним девушкам не стоит в этот день оставлять немытую посуду. Если юная представительница прекрасного пола ослушается этого совета, будущий муж может запятнать свою репутацию.
4-5 лунные сутки. Взаимодействие светил и Меркурия помогают нам разобраться в любом вопросе и понять, где собака зарыта. А еще полезно в этот день...
5-6 лунные сутки. Луна в положении «без курса» будет тянуть нас назад и протестовать против всего нового. Поэтому первая половина дня вряд ли чем-то...
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Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
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