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Приметы на 15 июля: что нельзя делать в этот день

14 июля 2021ГаданияСОВА

Незамужним девушкам не стоит в этот день оставлять немытую посуду. Если юная представительница прекрасного пола ослушается этого совета, будущий муж может запятнать свою репутацию.

Приметы на 15 июля: что нельзя делать в этот день
Запрещено много разговаривать, особенно не по делу (сплетничать, выяснять отношения, спорить). Считается, что в противном случае можно обрести проблемы с речевым аппаратом (например, больные зубы).
Не следует в этот четверг пересаживать растения, особенно плодовые деревья. В народе верили, что они или прижиться не смогут, или урожай будет скудным.
В то же время усердный труд не только разрешён, но и рекомендован. Если 15 июля не лениться и браться за любые задачи, успех придёт сам собой.
Если в эту ночь вы увидите себя во сне плачущим, это хороший знак: подсознание очищается от накопленного негатива. Если приснилась дорога тоже неплохо: значит, вы не стоите на месте. Если сон оставил неприятное ощущение — пора заняться своим здоровьем.
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