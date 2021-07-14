Приметы на 15 июля: что нельзя делать в этот день

Незамужним девушкам не стоит в этот день оставлять немытую посуду. Если юная представительница прекрасного пола ослушается этого совета, будущий муж может запятнать свою репутацию.

Запрещено много разговаривать, особенно не по делу (сплетничать, выяснять отношения, спорить). Считается, что в противном случае можно обрести проблемы с речевым аппаратом (например, больные зубы).

Не следует в этот четверг пересаживать растения, особенно плодовые деревья. В народе верили, что они или прижиться не смогут, или урожай будет скудным.

В то же время усердный труд не только разрешён, но и рекомендован. Если 15 июля не лениться и браться за любые задачи, успех придёт сам собой.

Если в эту ночь вы увидите себя во сне плачущим, это хороший знак: подсознание очищается от накопленного негатива. Если приснилась дорога — тоже неплохо: значит, вы не стоите на месте. Если сон оставил неприятное ощущение — пора заняться своим здоровьем.