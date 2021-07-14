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Истории людей, столкнувшихся с потусторонним

14 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Наши герои столкнулись с тем, что не в силах обьяснить.

Истории людей, столкнувшихся с потусторонним
Фото: depositphotos

Вы можете верить в призраков или нет, но эти люди точно знают, что в своей жизни они столкнулись с чем-то мистическим и необъяснимым. Собрали самые загадочные истории пользователей Reddit.

Bangkok_dAngeroUs98

Я вырос в семье, которая всегда верила науке, поэтому я даже не думал спрашивать про призраков. Но однажды, во время учебы в старшей школе, за ужином я решил узнать у отца, почему мы переехали из прошлого дома. Я тогда был совсем маленьким и мало что помнил. И он рассказал мне пугающую историю. После переезда в тот дом мы начали получать «подарки» раз в неделю. Каждую пятницу кто-то или что-то оставляло на каминной полке сделанную вручную игрушку. Моего отца это всерьез напугало, ведь мы были единственными, у кого были ключи от дома. А последний владелец переехал далеко за пределы штата. Поэтому он сообщил в местную полицию, и полицейские стали патрулировать территорию в поисках злоумышленников. Они ничего не нашли, но подарки продолжали приходить. Поэтому отец сдался и пошел в местную церковь. Он попросил священника прийти и освятить дом. И это помогло — мы перестали получать подарки.

Что меня действительно напугало в этом, так это тот факт, что мой отец никогда не верил в привидения и ни разу не упомянул, что «призрак» был причиной появления этих подарков. Он инженер, поэтому он всегда пытается найти объяснение всем «паранормальным историям».

Кстати, один из тех «подарков», у нас все еще сохранился. Это деревянные сани с небольшой картиной, изображающей мужчину (предположительно, моего отца), который тянет меня и мою сестру на санях. Мы получили этот подарок примерно за год до того, как моя мама скончалась от рака. Так что это картина пугающе вещая.

Saint_Entropy

В одном углу бабушкиной гостиной стояла лампа, которую почти никогда не выключали. Она меняла лампочку каждую неделю, как по часам, ожидая, пока послеполуденный солнечный свет не проникнет в окна и не заполнит комнату. Я время от времени спрашивал ее об этом. Каждый раз она мягко улыбалась, взъерошивала мне волосы и быстро меняла тему. Я узнал правду только в тринадцать лет, когда в первый раз выключил лампу.

Я просто хотел посмотреть, что произойдет. Войдя в гостинную бабушка закричала, тарелка с печеньем выпала из ее рук и упала на пол. Я слышал, как она тихо молилась, когда бежала, чтобы снова включить свет. Слезы блестели в ее глазах, когда она повернулась ко мне, сжав тонкие губы.

Без предупреждения она сильно ударила меня по лицу. Бабушка никогда раньше даже не повышала голоса, и я был настолько поражен, что ни проронил ни одной слезы. Но она заплакала за нас обоих, подхватила меня на руки и стала молить о прощении. Уткнувшись лицом мне в плечо, она наконец рассказала мне о лампе.

Она сказала, что это был призрачный свет. С тех пор как она и мой дедушка купили этот дом, духи умерших преследовали ее. Это чуть не свело ее с ума, и она попросила дедушку о помощи. Она ожидала, что он высмеет ее, но он удивил ее, серьезно кивнув. Именно он первым зажег призрачный свет, и пока этот маяк горел во тьме, она никогда не видела ни одного духа.

После этого я перестал навещать бабушку. Это началось постепенно. Я пропускал то один день, то другой. К тому времени, когда я получил известие о ее смерти, я не видел ее более десяти лет. Как ее единственный живой родственник, я унаследовал тот дом. Когда я сидел в кабинете ее адвоката и слушал, как он зачитывает ее завещание, я потерял дар речи. Воспоминания захватили меня.Так много любви было в этих стенах, что я быстро решил переехать из своей крошечной стерильной квартиры.

Когда вошел в парадную дверь, все выглядело точно так, как я помнил с детства. Комнатные растения все еще загромождали подоконники, декоративные тарелки с птицами все еще висели на стенах, а в гостиной все еще горел призрачный свет.

При виде старой лампы у меня по спине пробежал холодок. Я застыл как вкопанный. Налет грусти омрачил мою ностальгию. Тяжело вздохнув, я решительным щелчком выключил призрачный свет.

Что-то разбудило меня позже той ночью. Я лежал в постели, вслушиваясь в темноту, пока не услышал скрежет, доносящийся из гостиной. Крысы были последним, с чем я хотел тогда хотел иметь дело, и решил игнорировать эти звуки. Царапанье продолжалось с перерывами, постоянно выдергивая меня из сна, и я сбросил с себя одеяло и выскочил в коридор.

Пожилая женщина сидела на корточках в углу, повернувшись ко мне изможденной спиной. Она скребла пол в том месте, где сходились стены, останавливаясь каждые несколько минут, чтобы поднять голову. Комок страха развернулся у меня в животе. Я понятия не имел, как эта женщина попала в мой дом, и хотя было очевидно, что ей нужна помощь, мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с духом и подойти к ней. Моя рука дрожала, когда я протянул руку, чтобы нежно сжать ее плечо. Я хотел спросить ее, где она живет, но слова вылетели у меня из головы, когда она повернулась.

Ее глаза были черными бездонными ямами. Челюсть была неестественно открыта и опущена вниз. У меня было мгновение, чтобы понять, кто она такая, и узнать знакомую карту морщин на ее лице, завитки ее тонких волос. Потом моя бабушка закричала.

Я тоже закричала, пятясь назад от кошмара в углу. Мои руки потянулись к лампе и включили призрачный свет. Призрак исчез.

После этого я никогда не выключал призрачный свет. Однажды вечером лампочка перегорела, я начал менять ее каждую неделю, как это делала бабушка. В конце концов я женился, и, к счастью для меня, моя жена отнеслась терпимо к моей странной привязанности к лампе. Свет продолжал гореть, и я прожил свою жизнь достаточно счастливо.

colonial83

Мы переехали в новый дом несколько месяцев назад. Когда мы оформляли документы, арендатор, который жил в нем, неожиданно умер прямо посреди гостиной. Ему было 40 лет.

Когда мы заехали, наша двухлетняя дочь сразу начала говорить о призраке, который якобы живет в нашем доме. Будем честны: дети ОЧЕНЬ впечатлительны. К тому же недавно прошел Хэллоуин, и у дочки была книжка с хэллоуинскими картинками, которую она любила читать. Вполне возможно, что все эти разговоры о призраках были просто результатом регулярного просмотра этой книги.

Тем не менее, она всегда говорила мне, что призрак был в ее кукольном домике в подвале, или что призрак был на лестнице, или что призрак стоял в углу. Казалось, она никогда не боялась призрака и считала его своим другом, так что меня это не очень беспокоило, даже если в нашем доме действительно бродил призрак. Ведь могло быть намного хуже. Я часто говорил призраку, что он может остаться, если захочет, но он также может уйти, если это сделает его счастливее. Я был уверен примерно на 30%, что призрак реален, и дочка могла видеть его и разговаривать с ним. А на 70% считал, что это лишь плод ее воображения.

Но одним днем мы вышли к машине, чтобы поехать в детский сад. На улице все еще было темно и шел дождь. Моя дочь сказала, что сегодня день рождения призрака, и она хотела спеть ему «С днем рождения». Я знал, что к она одержима днем рождения и в прошлом заставляла нас петь «С днем рождения» даже Микки Маусу. Поэтому мы спели, пожелали призраку счастливого дня рождения и продолжили жить своей жизнью.

Позже в тот же день, из чистого любопытства, я посмотрел некролог человека, который умер в нашем доме.

И то был его день рождения.

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