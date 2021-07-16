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Последнее пророчество Джуны о России

16 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Что беды и проблемы России видела знаменитая предсказательница?

Последнее пророчество Джуны о России
Фото: infox.ru

В Советском Союзе предсказатели и экстрасенсы не были особенно распространены, но Джуну знали практически все.

Знаменитая целительница членов политбюро и многих известных людей, астролог и предсказательница прогремела на всю страну в конце 70-х годов. Урожденная Евгения Давиташвили, родилась и выросла в Краснодарском крае, в небольшом селе. Отец ее был иранцем, эмигрировавшим в СССР, и, как говорили знавшие семью люди, обладал даром ясновидения. Дочка унаследовала от него этот дар.

Девушка закончила медицинский техникум и по распределению переехала в Тбилиси, где и вышла замуж. В Грузии она быстро обрела славу целительницы, к которой обращался весь цвет столицы. Известность общесоюзного масштаба пришла к ней после того, как она вылечила председателя Госплана СССР, а он, в благодарность, назначил ее экспертом в поликлинику при правительстве страны.

Ученые заинтересовались феноменом Джуны и начали изучать ее паранормальные возможности лечения людей биополем. В результате ей было выдано официальное авторское свидетельство на целительство «бесконтактным массажем».

Люди, близко знавшие Джуну, утверждают, что ее привлекали для работы с различными секретными государственными программами и просили делать предсказания о важных событиях. Среди сбывшихся пророчеств: авария на Чернобыльской АЭС, распад СССР, гибель близкого друга целительницы, Игоря Талькова. Она делала много прогнозов о будущем России, но не все из них стали достоянием общественности.

После гибели сына в 2001 году Джуна практически перестала появляться на публике, но работать продолжала. Она предвидела сложные отношения между Россией и Украиной, но считала, что для их восстановления потребуется примерно год. На данный момент ситуация еще далека от завершения.

В последний год жизни (2015) Джуна говорила о том, что Россию ожидают 5 очень сложных лет, но постепенно ситуация начнет выправляться. Она говорила о развитии сельского хозяйства и подъеме экономики. А что значила фраза «что от нас ушло, скоро к нам вернется» насчет территорий страны, можно толковать многогранно. Как и многие предсказатели, целительница была уверена, что для процветания страны необходимо возвращение к духовным и семейным ценностям.

Сбудутся ли предсказания последней советской предсказательницы — покажет время.

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