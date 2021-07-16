Приметы на 17 июля: что нельзя делать в этот день

Запрещено ревновать. Причём не только словесно выражать своё недоверие, но даже допускать подобные мысли. Считается, что в противном случае можно по-настоящему впустить в жизнь измену.
6-7 лунные сутки. Сегодня нам придется туго – Луна в Весах заставляет нас спотыкаться на ровном месте, вляпываться в истории и совершать фатальные...
7-8 лунные сутки. Луна в Весах за бесконечные разговоры и судьбоносные знакомства. Поэтому настраиваемся на то, что болтать мы будем много и долго...
Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
В 6-е лунные сутки необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть, нельзя жаловаться на жизнь, печалиться, огорчаться. Сегодня особенно...