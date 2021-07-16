Приметы на 17 июля: что нельзя делать в этот день

Запрещено ревновать. Причём не только словесно выражать своё недоверие, но даже допускать подобные мысли. Считается, что в противном случае можно по-настоящему впустить в жизнь измену.

Не следует 17 июля ругать детей и заставлять их делать что-то против их воли. Наши предки верили, что после этого ребёнок может замкнуться в себе и перестанет доверять взрослым.

Не рекомендуется в эту субботу заниматься починкой. Причём не только ремонтом в прямом смысле (например, обуви или дома), но и восстановлением отношений — можно ещё сильнее все испортить.

Не стоит покупать больше того, что необходимо. В народе верили: все, что приобретено 17 июля сверх меры, вскоре или выйдет из строя, или разонравится.