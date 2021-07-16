Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 16 - 22 июля

«Рамблер/гороскопы» объявляют Диджитальный Меркурий!

Количество успешных стартапов увеличится втрое, а всем работникам сферы будет сопутствовать неслыханная удача!

Не верите? Выберите на картинке карту таро и прочитайте ниже о том, что Диджитальный Меркурий принесёт лично вам!

rambler.ru

Айтимператрица

В выходные откройте игристое и идите гулять аки шальная айтимператрица! В вашей жизни наконец началась белая полоса. Та самая — без сорванных дедлайнов и правочек от клиента.

Удалёнщик

Это звоночек — вам пора в отпуск. Уходить в лес необязательно (хотя почему бы и нет?), но диджитал-детокс точно необходимо устроить.

Сколлабившиеся

На носу — выгодное сотрудничество. Во всех смыслах. Смело стройте глазки коллеге, ставьте лайки новым знакомым или угощайте шоколадкой клиента. Да-да, это сработает.

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