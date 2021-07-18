Приметы на 19 июля: что нельзя делать в этот день

Если 19 июля начать смотреть на отражение солнечных лучей в воде, можно привлечь внимание темных сил. В этот день они хотят «‎поиграть»‎, поэтому пускают блики по водной глади.

Чтобы не растерять свое здоровье и в особенности красоту, необходимо избегать лунного света. Ночью рекомендуется плотно задернуть шторы, чтобы ни один луч не проник в жилище.

19 июля нельзя поднимать конфликтные темы и выяснять отношения с близкими. Компромисс найти не удастся. Более того, можно усугубить ситуацию, говорили предки и старались побольше молчать в этот день.

Не следует охотиться в 19-й день июля — удачи не будет. Наоборот, можно даже пострадать из-за своего увлечения. Если хочется кого-то поймать, лучше отправиться на рыбалку.

Сны в эту ночь бывают, как правило, неприятными или даже пугающими. Но опасаться за это не стоит — им не суждено сбыться. Это лишь демонстрация ваших страхов, с которыми нужно бороться в жизни.