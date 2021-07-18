Приметы на 19 июля: что нельзя делать в этот день

Если 19 июля начать смотреть на отражение солнечных лучей в воде, можно привлечь внимание темных сил. В этот день они хотят «поиграть», поэтому пускают блики по водной глади.
19 июля нельзя поднимать конфликтные темы и выяснять отношения с близкими. Компромисс найти не удастся. Более того, можно усугубить ситуацию, говорили предки и старались побольше молчать в этот день.
8-9 лунные сутки. Инициатива в этот день очень даже наказуема, поэтому свои идеи и планы лучше держать при себе. Особенно осторожным стоит быть с...
9-10 лунные сутки. Эмоции сводят нас с ума и портят хорошие отношения. Поэтому либо берем себя в руки, либо уходим в тень. Проблемы, кстати, тоже не...
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