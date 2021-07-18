19 июля: что нужно сделать в этот день для укрепления здоровья

Согласно народному календарю, 19 июля отмечается праздник «Сисоев день».

По православному календарю это – день памяти Преподобного Сисоя Великого. Он был известен как монах-отшельник, который прожил более 60 лет в пустыне в египетской пещере. Согласно поверью, с помощью отшельничества Сисой смог достичь просветления, за что ему было даровано умение чудотворения.

Житие сообщает, что Сисой мог даже воскрешать людей из мертвых, а также был покровителем земледельцев. К себе он относился со всей строгостью, а сам очень любил людей и всегда им помогал. Согласно народным приметам, именно в Сисоев день выпадает сильная роса, а также появляется густой туман.

В Сисоев день издревле принято ходить босиком по мокрой от росы траве, чтобы тело впитало жизненную энергию. После того, как вы пройдетесь, не нужно вытирать ноги полотенцем. Наденьте теплые сухие носки, а потом походите так некоторое время.

Отмечается, что этот ритуал помогает укрепить здоровье, а также облегчить страдание тех людей, которые имеют хронические заболевания. Роса, выпавшая в этот день, дает здоровье людям, животным и птицам, а туманы помогают природе насытиться влагой.

Также в этот день не стоит кричать или проклинать своих детей, иначе темные силы заберут их к себе. Кроме того, нельзя бежать впереди паровоза, пытаться быстрее закончить работу – так вы отпугнете от себя удачу.