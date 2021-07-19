Приметы на 20 июля: что нельзя делать в этот день

Неудачи в семье ждут и тех, кто 20 июля решит сделать предложение руки и сердца или назначит на этот день свадьбу.

Девушкам не следует в этот вторник выполнять тяжёлую физическую работу. Наши предки верили, что в противном случае личная жизнь той, которая ослушается этого запрета, будет непростой.

В данный вторник лучше не принимать судьбоносные решения — они окажутся ошибочными.

Не рекомендуется 20 июля лгать. В народе считали, что так можно навлечь на себя настолько сильные неприятности, что придётся долго-долго придумывать выход из них.

В этот вторник не стоит стирать белье и одежду, иначе можно оказаться на краю финансовой пропасти. Во всяком случае в это верили прапрапрадеды.