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Приметы на 20 июля: что нельзя делать в этот день

19 июля 2021ГаданияСОВА

Неудачи в семье ждут и тех, кто 20 июля решит сделать предложение руки и сердца или назначит на этот день свадьбу.

Приметы на 20 июля: что нельзя делать в этот день
Девушкам не следует в этот вторник выполнять тяжёлую физическую работу. Наши предки верили, что в противном случае личная жизнь той, которая ослушается этого запрета, будет непростой.

В данный вторник лучше не принимать судьбоносные решения — они окажутся ошибочными.

Не рекомендуется 20 июля лгать. В народе считали, что так можно навлечь на себя настолько сильные неприятности, что придётся долго-долго придумывать выход из них.

В этот вторник не стоит стирать белье и одежду, иначе можно оказаться на краю финансовой пропасти. Во всяком случае в это верили прапрапрадеды.

Сновидения в эту ночь можно « заказать» : перед сном задайте жизненно важный вопрос, на который хотите получить ответ. А после пробуждения запишите увиденное и проанализируйте.
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