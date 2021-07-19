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В праздник 20 июля вам понадобятся дубовые листья

19 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Как наши предки укрепляли здоровье в этот день и при чем тут дубовые листья?

В праздник 20 июля вам понадобятся дубовые листья
Фото: depositphotos

Ежегодно 20 июля отмечается праздник Авдотьи Сеногнойки. В церковном календаре в этот день чтят преподобную с таким же именем. В этот день люди говорили: «Фома серпы ладит. Пора пришла в поле спину гнуть, кланяться ржи-матушке».

Крестьяне в этот праздник натачивали косы, готовили серпы и собирались на жатву. Традиционно, нужно было начинать собирать урожай ржи и других культур в полях. Первую жатву оборачивали полотенцем, а потом несли в церковь и освящали.

Авдотья жила в XIV веке, была женой князя Дмитрия Донского. Ее полюбили за благочестие: она построила несколько храмов, соблюдала пост и носила вериги. На ее именины всегда шел дождь, за что ее и прозвали Степногнойкой. Из-за этого появилось несколько примет. Например, если 20 июля пойдет дождь, то он будет идти еще семь недель, а сено точно будет испорченным.

Отдельные традиции этого праздника касались дубовых листьев. Они в этот день приобретают особое значение, поэтому перед именинами Авдотьи Степногнойки в каждой семье собирали дубовые листья.

Существует примета, которая гласит, что веники из дубовых листьев, собранные в этот день, будут обладать целительной силой. Раньше с ними парились только в банях, но в современных реалиях можно использовать их и в душе. Сохраните себе дубовый веник, сделанный 20 числа и используйте, если почувствуете себя плохо. 20 июля также было принято окуривать дом дубовыми листьями. Считалось, что такой ритуал поможет изгнать злых духов и защитит жилье от пожара.

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