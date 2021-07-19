Что русский Нострадамус пророчил России

Русским Нострадамусом называют монаха Авеля, который жил два века назад.

Согласно некоторым источникам, монах Авель оставил потомкам предсказания о России. Многие историки спорят не только относительно реалистичности предсказаний, но и о том, существовал ли Монах Авель в реальной жизни. Во многое можно не верить, но трудно отрицать правдивость его пророчеств.

Впервые о монахе Авеле говорится в книгах Сергея Нилуса. Одним из первых предсказаний монаха Авеля стало то, что Екатерина II будет править 40 лет, а потом будет свергнута своим сыном. После этого предсказания монаха посадили в Шлиссельбургскую крепость.

Во время заточения монахом заинтересовался Павел I. Пророк рассказал ему судьбу всех потомков царей, включая Николая II. С этого момента Авель продолжил делать предсказания.

"Начало же правления сына Твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России. Кабы не благодать Божия, Россию покрывающая, то ", - например такое Авель предсказал Николаю I, сыну Павла.

"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой — бескровной жертве подобно. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский", - а вот, что Авель говорил о последних правителях царской России.

После смерти Павла I Авеля выпустили из крепости. Он был отшельником и скитался по миру, а свой последний приют нашел в Суздале. Там он оставил свои книги с пророчествами.

Согласно предсказаниям Авеля, после окончания правления последнего российского императора, Россию ждут тяжелые времена. Он упоминает нападки со стороны других стран, войну с Западом, но после этого обещает нового правителя России. По словам монаха, этой стране предначертана великая судьба, но народ сильно пострадает, чтобы очиститься. О новом правителе Авель говорил:

"Избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самоё сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто же речёт: «Царь здесь или там», но «это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит своё призвание... Имя его трикратно суждено в истории Российской "