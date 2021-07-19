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Почему нельзя подавать милостыню

19 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Оказывается, подавать милостыню нужно по определенным правилам.

Почему нельзя подавать милостыню
Фото: depositphotos

Вы наверняка часто сталкивались с попрошайками на улице. Это могут быть обычные бездомные, безработные, музыканты или люди с ограниченными возможностями. В общественных местах они подходят к другим людям и просят дать немного денег. Если вы соглашаетесь на их уговоры, прекращайте это делать. Милостыню подавать нельзя, но вы можете помочь людям, если они действительно в этом нуждаются.

В христианстве есть правило: нужно подавать милостыню людям во время некоторых праздников или в определенные знаковые дни. Однако эта традиция появилась очень давно, поэтому милостыню подавали еду, одежду, предметы быта и все, в чем нуждаются бездомные. Сейчас на улицах просят деньги, а давать их категорически запрещено.

Какие могут быть последствия

Существует примета, которая гласит, что если вы будете избавляться от мелочи и подавать милостыню, то у вас самих не останется денег. Это основано на том, что деньги любят счет и не любят, когда ими разбрасываются. Подавая милостыню, вы не можете знать, потратит ли их человек на благое дело, поэтому не стоит этого делать.

Если вы подаете милостыню в подземных переходах, на остановках и в метро, вы можете лишить себя здоровья и удачи, так как эти места считаются нечистыми. Отдавая деньги, вы делитесь положительной энергией и забираете себе отрицательную. Если вы подаете бумажные деньги, то можете потерять удачу в работе или бизнесе.

Как правильно подавать милостыню

Лучше всего не отдавать бездомным свои деньги. Если человек просит денег на билет – купите ему билет. Если ему нужна еда – купите еду. Ни в коем случае нельзя давать деньги, если от человека есть запах алкоголя. В таком случае ему точно нужна определенная сумма на продолжение банкета.

Лучше всего подавать милостыню перед входом в церковь. На выходе делать это категорически запрещается – так вы можете раздать всю благодать, которую получили в храме.

Не заглядывайте в глаза и не дотрагивайтесь до руки просящего. Отдавайте все только правой рукой – так вы обозначите, что делаете благое дело. Подавать нужно с добрыми намерениями и мыслями, а также желать здоровья нуждающемуся вслух.

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