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Как впустить в дом богатство

20 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Существует множество эзотерических способов, позволяющих впустить богатство в дом и начать жить в достатке.

Как впустить в дом богатство
Фото: depositphotos

Материальное благополучие – важная составляющая нашей жизни, поэтому возникающие финансовые трудности так портят настроение. Если вы не понаслышке знаете, что это такое и прилагаете массу усилий, чтобы улучшить свое материальное положение – эта статья для вас.

1. Заговор. Это специальный магический текст, который нужно произносить по определенным правилам и в определенное время, чтобы получить желаемое. Что касается богатства, то заговоры, с целью его привлечения, читаются обязательно в одиночестве и на растущую луну. Это один из самых простых домашних обрядов. Текстов заговоров на деньги великое множество, например, «Как звезд на небе, так пусть станет у меня денег. Как луна растет, так пусть и богатство ко мне придет. Да будет так».

2. Приметы. К ним относятся определенные действия, совершая которые, мы налаживаем контакт с деньгами. Поскольку финансы – это мощная энергия, то для привлечения ее в дом, необходимо создать «центры притяжения». Так, возьмите несколько «золотых» монет любого достоинства, разложите по одной в углах комнат в полночь на растущую луну и оставьте до тех пор, пока ваше материальное положение не улучшится. А еще положите монетку под коврик с внешней стороны двери – это усилит притяжение богатства в дом.

3. Фен-шуй – древняя китайская философия по гармонизации сил природы и пространства, предлагает разные способы привлечения денег. И первое, что необходимо сделать – это избавиться от хлама и всего ненужного, поскольку только тогда пространство очистится и способно будет впустить денежную энергию. В доме, где все благополучно с деньгами, обязательно должен быть светильник с красным абажуром. А еще лучше, если вы купите растение, называемое «денежное дерево» или заведете черепаху – эти символы богатства притянут его и в ваш дом.

4. Амулеты и талисманы являются надежным способом привлечения финансов. Если они маленького размера, их удобно носить в кошельке, но для дома необходимо что-то более существенное. Хорошо привлекают богатство домашние фонтаны с непрерывно циркулирующей водой или фигурка жабы с зажатой во рту монеткой. Желательно, чтобы эти предметы располагались в юго-восточном секторе квартиры, потому что именно он отвечает за деньги.

Используйте все известные способы привлечения денежной энергии в дом и богатейте.

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