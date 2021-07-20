Приметы на 21 июля: что запрещается делать в этот день

Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль. Вообще любой необязательный труд в этот день противопоказан. В праздник Казанской Божьей Матери это считается грехом.
В то же время уклоняться от своих прямых обязанностей ни в коем случае нельзя. В противном случае можно обрести проблемы там, где их и быть не должно.
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