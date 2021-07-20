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Приметы на 21 июля: что запрещается делать в этот день

20 июля 2021ГаданияСОВА

Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль. Вообще любой необязательный труд в этот день противопоказан. В праздник Казанской Божьей Матери это считается грехом.

Приметы на 21 июля: что запрещается делать в этот день
Запрещено сожалеть о чём-то, иначе фортуна может обидеться. Тогда в жизни наступит настоящая чёрная полоса, по сравнению с которой нынешние трудности покажутся детским лепетом.

В то же время уклоняться от своих прямых обязанностей ни в коем случае нельзя. В противном случае можно обрести проблемы там, где их и быть не должно.

Не рекомендуется в эту среду устраиваться на работу, увольняться, заключать крупные договоры и заниматься другой судьбоносной деятельностью — все решения окажутся ошибочными.
Сны в эту ночь должны быть максимально полезными. Постарайтесь запомнить (а лучше — запишите) все, что увидите во сне, и спроецируйте это на события, происходящие в вашей жизни в настоящий момент.
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