Приметы на 21 июля: что запрещается делать в этот день

Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль. Вообще любой необязательный труд в этот день противопоказан. В праздник Казанской Божьей Матери это считается грехом.

Запрещено сожалеть о чём-то, иначе фортуна может обидеться. Тогда в жизни наступит настоящая чёрная полоса, по сравнению с которой нынешние трудности покажутся детским лепетом.

В то же время уклоняться от своих прямых обязанностей ни в коем случае нельзя. В противном случае можно обрести проблемы там, где их и быть не должно.

Не рекомендуется в эту среду устраиваться на работу, увольняться, заключать крупные договоры и заниматься другой судьбоносной деятельностью — все решения окажутся ошибочными.