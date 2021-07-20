Что нельзя делать 21 июля – в день Казанской иконы Божьей Матери

Согласно церковному календарю, 21 июля отмечается важный праздник для всех православных – день обретения иконы Казанской Божьей Матери.

Согласно церковному календарю, 21 июля отмечается важный праздник для всех православных – день обретения иконы Казанской Божьей Матери. Она является одной из самых почитаемых святынь, поэтому церковь празднует два дня, связанных с этой иконой. Первый – день ее появления, а второй – в ноябре, за освобождение Руси от поляков.

Впервые икону обнаружили в 1579 году. Тогда в Казани произошел ужасный пожар, в котором погибло много людей, а дома были разрушены. Девятилетней Матроне явилась Божья Матерь и сказала, где находится ее икона, но сначала девочку не послушали. Когда она убедила свою мать сходить и посмотреть то место, они все же нашли икону.

С тех пор икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей Руси. Она помогает людям в тяжелые времена. Очень часто ее брали с собой на важные битвы, и только с ней люди могли победить. Однако народная любовь оставила отпечаток на судьбе иконы – в 1904 году ее украли и так и не нашли.

Как и во многие большие церковные праздники, 21 июля нельзя работать. Стоит посвятить весь день празднику. В некоторых местах день Казанской иконы Божьей Матери отмечают сразу три дня, поэтому запрет налагался на все время торжества. В этот день нельзя ругаться с близкими и оскорблять чужих людей. Не стоит плакать и грустить в том случае, если вас не посетило большое горе. Также в праздник нельзя купаться в открытых водоемах. Существует примета, что тот, кто зайдет в реку или озеро, может утонуть даже если хорошо плавает – его с собой утащит водяной.