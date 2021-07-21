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Приметы на 22 июля: что нельзя делать в этот день

21 июля 2021ГаданияСОВА

Если 22 июля начать собирать урожай, то нельзя есть первый сорванный огурец. Его надо закопать в темном уголке огорода. В народе считали, что этот обряд «‎обеспечит»‎ урожайный следующий год.

Приметы на 22 июля: что нельзя делать в этот день

22 июля запрещено нести в дом « чужие» деньги. Если посчастливилось найти крупную сумму, необходимо ее сразу потратить (лучше на благотворительность). Тогда можно притянуть в жизнь удачу.

Не следует выяснять отношения с родителями или другими пожилыми родственниками — можно поругаться навсегда, говорили предки. И старались молчать, даже если были с чем-то не согласны.
Не рекомендуется в этот день отказывать в помощи. Правда, это распространяется только на нуждающихся. Если кто-то просто хочет свалить на вас свою работу, можно смело игнорировать такие « мольбы» .
Во снах в эту ночь можно увидеть, какие сферы вашей жизни проседают. Так, если вам снится богатство и признание, значит, духовная жизнь требует внимания. И наоборот: если в сновидениях много духовного, то в реальности вам пора заняться материальным. В частности, можно попробовать « прокачать» финансовую сферу.
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