Приметы на 22 июля: что нельзя делать в этот день

Если 22 июля начать собирать урожай, то нельзя есть первый сорванный огурец. Его надо закопать в темном уголке огорода. В народе считали, что этот обряд «обеспечит» урожайный следующий год.
22 июля запрещено нести в дом « чужие» деньги. Если посчастливилось найти крупную сумму, необходимо ее сразу потратить (лучше на благотворительность). Тогда можно притянуть в жизнь удачу.
11-12 лунные сутки. Луна в Стрельце заряжает нас энергией по самое не хочу. А как ей распоряжаться – не уточняет. Поэтому расставляем приоритеты и...
12-13 лунные сутки. Луна в строгом Козероге против веселья, легкомыслия и отдыха. Сегодня нам придется работать до седьмого пота и разговаривать...
В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Положительный и энергетически сильный лунный день, один из лучших дней всего календаря. К вам может прийти осознание собственной силы, особенно на...