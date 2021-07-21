Купите чернику 22 июля – вот, что нужно с ней сделать

В этот день лесная ягода обладает особенными свойствами.
В день Панкратия и Кирилла 22 июля чтили особые традиции, которые помогают улучшить здоровье и финансовое положение.
Дело в том, что в этот день в лесах поспевала черника, поэтому большинство обрядов и традиций были связаны с этой ягодой. Считалось, что именно в день Панкратия и Кирилла у черники есть особые целительные свойства и другие силы. Ради того, чтобы собрать чернику, люди откладывали все дела и даже сенокос.
Наибольшая часть примет, связанных с черникой, касается здоровья. Так, например, на Руси делали черничный взвар. Его считали даром бога, поэтому его консервировали и оставляли на зиму – в холода он отлично помогал от простуды. Свежую чернику стоило есть всем, так как именно 22 июля она обладала особыми целебными свойствами – укрепляла здоровье и помогала тем, кто страдает от различных недугов.
22 июля был днем созревания огурцов. В древности существовало поверье, что хозяйка дома должна была проснуться раньше всех, выйти на огород и закопать огурец. Она должна была сделать это глубоко, чтобы собака или человек не смогли его откопать. Считается, что этот обряд улучшает жизнь и приносит достаток, так как повышает количество урожая. Иногда закопанный огурец сверху поливали квасом или молоком – чтобы достаток был еще больше.
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