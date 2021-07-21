Купите чернику 22 июля – вот, что нужно с ней сделать

В этот день лесная ягода обладает особенными свойствами.

В день Панкратия и Кирилла 22 июля чтили особые традиции, которые помогают улучшить здоровье и финансовое положение.

Дело в том, что в этот день в лесах поспевала черника, поэтому большинство обрядов и традиций были связаны с этой ягодой. Считалось, что именно в день Панкратия и Кирилла у черники есть особые целительные свойства и другие силы. Ради того, чтобы собрать чернику, люди откладывали все дела и даже сенокос.

Этот день идеально подходит для того, чтобы сделать различные блюда из черники, а также заготовки на зиму – варенье и компоты. Больше всего на Руси чтили пирожки с черникой – считалось, что они помогают людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Наибольшая часть примет, связанных с черникой, касается здоровья. Так, например, на Руси делали черничный взвар. Его считали даром бога, поэтому его консервировали и оставляли на зиму – в холода он отлично помогал от простуды. Свежую чернику стоило есть всем, так как именно 22 июля она обладала особыми целебными свойствами – укрепляла здоровье и помогала тем, кто страдает от различных недугов.

Чем больше блюд из черники хозяйка дома успеет приготовить за этот день, тем лучше будет благосостояние ее семьи. Поэтому в деревнях женщины не ложились спать до самого утра – пекли, консервировали и придумывали новые блюда с этой ягодой.

22 июля был днем созревания огурцов. В древности существовало поверье, что хозяйка дома должна была проснуться раньше всех, выйти на огород и закопать огурец. Она должна была сделать это глубоко, чтобы собака или человек не смогли его откопать. Считается, что этот обряд улучшает жизнь и приносит достаток, так как повышает количество урожая. Иногда закопанный огурец сверху поливали квасом или молоком – чтобы достаток был еще больше.