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Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы

21 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Кладбище – место с особой энергетической силой, поэтому на протяжении многих веков существуют различные мифы и легенды, связанные с этим местом.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы
Фото: depositphotos

Существуют определенные правила поведения среди покойников, а одно из них гласит, что нельзя смотреть на чужие могилы. Рассказываем, что грозит тем, кто ослушается этой приметы.

Когда вы идете по кладбищу, чтобы навестить покойного родственника или близкого человека, вы наверняка будете останавливать взгляд на других могилах. Однако не стоит их рассматривать и заходить на территорию захоронения.

Согласно поверью, могила – последнее пристанище покойного, поэтому он может быть недоволен тем, что чужой человек проявляет к нему повышенное внимание. Это чревато тем, что душа умершего человека может начать мстить. Например, будет приходить к человеку во сне некоторое время.

Во многих культурах территория могилы считается собственностью усопшего, поэтому он может быть недоволен тем фактом, что его захоронение начнут рассматривать. К покойникам и их последнему пристанищу надо относиться с большим уважением. Могилы нельзя осквернять, а вы можете сделать это просто наступив не туда. Поэтому, за ограждение также лучше не заходить.

Покойники не любят чужаков на своей территории. Известно, что им подвластно многое. Например, если они явятся вам во сне и позовут за собой, это значит, что скоро вы уйдете в другой мир.

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