Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Что такое денежный канал и почему он может быть закрыт

21 июля 2021ГаданияМарианна Басс

При чем тут карма и как притянуть к себе деньги?

Что такое денежный канал и почему он может быть закрыт
Фото: depositphotos

Согласно некоторым восточным культурам, у каждого есть аура, которая расходится в разные стороны. Из-за нее у человека есть различные каналы, с помощью которых он взаимодействует с окружающим миром. Существует и денежный канал, который отвечает за финансовое благополучие. Если у вас начались проблемы с деньгами, возможно, ваш денежный канал закрыт.

Финансовая карма

Не секрет, что карма может передаваться из поколения в поколение или из прошлой жизни. Денежный канал человека может быть закрыт из-за того, что у него были богатые родственники в прошлом, которые раскидывались деньгами. Или он так и не познал цену деньгам в своей прошлой жизни.

Чтобы вновь открыть финансовый канал в таком случае, вам стоит пересмотреть собственные ценности и отношение к деньгам. Вам нужно понять, что материальное – не самое главное, что есть в жизни.

Неправильные установки

Если человек постоянно сам себе говорит о том, какой он бедный и несчастный, то в итоге все так и случится. Деньги чувствуют людей и они не любят тех, кто постоянно жалуется на жизнь. Кроме того, здесь работает и психология. Когда человек говорит себе, что у него никогда не будет денег, он начинает сам в это верить рано или поздно. В итоге он так и остается у разбитого корыта.

В таком случае вам надо поверить в себя и свои силы. Начните визуализировать, может вам поможет карта желаний, на которой вы нарисуете себя богатым и знаменитым. Измените свое мышление в другую сторону, и вы не заметите, как деньги начнут к вам тянуться.

Денежная порча

Подумайте, есть ли у вас враги или завистники, которые могли бы навести на вас денежную порчу. Чаще всего это могут быть коллеги или другие недоброжелатели на работе. Нередко случается так, что порчу наводят завистливые подруги. Если вы подозреваете порчу, то снимать ее нужно у специалиста. Перед этим проверьте свой дом на наличие подкладов – часто с помощью них и наводят порчу на деньги.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
21 июля 2021Rambler
Дата рождения

11-12 лунные сутки. Луна в Стрельце заряжает нас энергией по самое не хочу. А как ей распоряжаться – не уточняет. Поэтому расставляем приоритеты и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
22 июля 2021Rambler

12-13 лунные сутки. Луна в строгом Козероге против веселья, легкомыслия и отдыха. Сегодня нам придется работать до седьмого пота и разговаривать...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 19
Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 22 июля
Не боимся своих чувств — любовный гороскоп на 22 июля
Говорим правду-матку — гороскоп на 22 июля
Что такое денежный канал и почему он может быть закрыт
Чего боятся знаки зодиака
Почему предчувствие некоторых работает безошибочно
Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы
Купите чернику 22 июля – вот, что нужно с ней сделать
Четыре знака зодиака с уникальным даром
Приметы на 22 июля: что нельзя делать в этот день
Почему мы читаем астрологические прогнозы
Павел Глоба назвал знаки, которым жирно повезет в августе
Как меняется мужчина, когда он растет духовно
Смело говорим о чувствах — любовный гороскоп на 21 июля
Наши таланты оценят — финансовый гороскоп на 21 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
11 лунный день20 июля 17:39 — 21 июля 19:0612 лунный день21 июля 19:06 — 22 июля 20:17

Положительный и энергетически сильный лунный день, один из лучших дней всего календаря. К вам может прийти осознание собственной силы, особенно на...

Читать продолжение