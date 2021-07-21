Что такое денежный канал и почему он может быть закрыт

При чем тут карма и как притянуть к себе деньги?

Согласно некоторым восточным культурам, у каждого есть аура, которая расходится в разные стороны. Из-за нее у человека есть различные каналы, с помощью которых он взаимодействует с окружающим миром. Существует и денежный канал, который отвечает за финансовое благополучие. Если у вас начались проблемы с деньгами, возможно, ваш денежный канал закрыт.

Финансовая карма

Не секрет, что карма может передаваться из поколения в поколение или из прошлой жизни. Денежный канал человека может быть закрыт из-за того, что у него были богатые родственники в прошлом, которые раскидывались деньгами. Или он так и не познал цену деньгам в своей прошлой жизни.

Чтобы вновь открыть финансовый канал в таком случае, вам стоит пересмотреть собственные ценности и отношение к деньгам. Вам нужно понять, что материальное – не самое главное, что есть в жизни.

Неправильные установки

Если человек постоянно сам себе говорит о том, какой он бедный и несчастный, то в итоге все так и случится. Деньги чувствуют людей и они не любят тех, кто постоянно жалуется на жизнь. Кроме того, здесь работает и психология. Когда человек говорит себе, что у него никогда не будет денег, он начинает сам в это верить рано или поздно. В итоге он так и остается у разбитого корыта.

В таком случае вам надо поверить в себя и свои силы. Начните визуализировать, может вам поможет карта желаний, на которой вы нарисуете себя богатым и знаменитым. Измените свое мышление в другую сторону, и вы не заметите, как деньги начнут к вам тянуться.

Денежная порча

Подумайте, есть ли у вас враги или завистники, которые могли бы навести на вас денежную порчу. Чаще всего это могут быть коллеги или другие недоброжелатели на работе. Нередко случается так, что порчу наводят завистливые подруги. Если вы подозреваете порчу, то снимать ее нужно у специалиста. Перед этим проверьте свой дом на наличие подкладов – часто с помощью них и наводят порчу на деньги.