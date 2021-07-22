Джуна предсказала выход из кризиса в 2021 году

Советская ясновидящая Джуна Давиташвили известна многим благодаря своей трагической судьбе.
Джуна предсказывала аварию в Чернобыле, смерть Высоцкого, затопление теплохода «Адмирал Нахимов» и многое другое. Как говорили многие близкие ясновидящей и целительницы – всю свою жизнь она жалела только о том, что не смогла спасти своего сына Вахтанга.
Ее ребенок скончался в 2001 году. Это горе настолько поразило Джуну, что всю оставшуюся жизнь она жила в затворничестве. Она прекратила делать публичные предсказания, но некоторые вещи успели задокументировать ее родные и близкие, с которыми она делилась своими видениями.
Известно, что Джуна очень любила Россию. По некоторым данным ее работа долгое время была связана с правительством. По слухам, именно ее деятельность дала толчок к созданию специального отдела для изучения паранормальных явлений.
В 2015 году она сделала одно из последних предсказаний о России. Она рассказала, что в ближайшие пять лет страну ждет много испытаний, в том числе кризисы и конфликты с другими государствами. Она также говорила о том, что конфликт с Украиной затянется надолго, но точную дату его прекращения она не назвала.
«Россию любит Бог и оберегает от всех бед», - сказала Джуна.
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