Что нельзя делать 23 июля – в день Антония Громоносца

Почему в этот день нельзя купаться в водоемах громко разговаривать?
В эту дату верующие прославляют Антония Печерского – создателя Киево-Печерской Лавры. Он также был основоположником русского монашества и считается покровителем всех церковнослужителей. В народе празднуют день Антония Громоносца.
В этот праздник, согласно названию, особое значение придавали грому. Если был раскатистый гром, значит должен был быть богатый рыбный урожай. Как и при других народных праздниках, на Громоносца были особые приметы, которые следовало соблюдать.
Например, считается, что в этот день хорошо планировать весь свой следующий год. Поэтому, если 23 июля вы поставите себе определенные цели, то вы их обязательно выполните. В этот день хорошо начинать путешествия – они будут яркими, успешными и принесут много впечатлений, поэтому можете смело отправлять в поездку.
Есть и определенные запреты, которые действуют в этот праздник. Так, нельзя ругаться, ссориться и громко разговаривать. Так как этот день грома, то природе мешать нельзя. Если ругаться, ссориться и громко разговаривать, можно навлечь на себя беду.
23 июля нужно обязательно сходить в баню или сауну, чтобы укрепить здоровье. Также нужно убраться в доме. Грязь может привести к тому, что человек заболеет и не сможет вылечиться. Нельзя стричь волосы – согласно приметам, это может укоротить судьбу человека.
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