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Что предсказали миру самые знаменитые пророки

22 июля 2021ГаданияМарианна Басс

С какими проблемами столкнется человечество через несколько лет?

Что предсказали миру самые знаменитые пророки
Фото: Кадр из фильма "Вангелия"

Последние годы мир сотрясают постоянные катаклизмы, войны и эпидемии. На волне происходящего резко вырос интерес к пророчествам о будущем человечества.

За всю его историю накопился большой пласт предсказаний, сделанных в разные эпохи разными пророками. Часть из предсказанного уже сбылась, свидетелями того, что будет происходить в дальнейшем, может стать каждый из нас. Несмотря на то, что большое количество известных прорицателей жило в прошлые времена, их «видения» о будущем мира до сих пор остаются актуальными. Все они сходились во мнении, что человечество будет вынуждено пройти через очень сложные периоды своего развития, чтобы сохраниться и выжить, переосмыслить свое пребывание на Земле, вернуться к духовным истокам.

Предсказания Нострадамуса дошли до нас из глубины веков. Толкователи его наследия выделили основные пророчества на 21 век. Одной из величайших проблем станут природные катаклизмы, которые будут следовать один за другим. Это приведет к тому, что часть суши станет не пригодна для проживания и ее обитатели начнут переселяться в другие регионы. Такая ситуация к середине века может спровоцировать мировую войну за оставшиеся ресурсы. Параллельно с этим на планете начнутся эпидемии, жертвами которых станет множество людей. Примерно о таком же безрадостном будущем на длительный период предупреждали и афонские старцы и прорицательница Ванга. В прогнозах известных предсказателей часто встречаются упоминания об экономическом кризисе и распаде Америки, как единого государства, о частых военных конфликтах, особенно на Ближнем Востоке. Но существуют и положительные прогнозы. В предсказаниях часто упоминаются полеты людей на другие планеты и даже контакты с внеземными цивилизациями. Описываются большие успехи в медицине: возможности, позволяющие значительно продлевать жизнь, лечить болезни еще до их возникновения и быстро справляться с эпидемиями. И в завершении хочется обратить внимание на предсказание, сделанное известным ясновидящим Вольфом Мессингом незадолго до смерти. Он сказал, что человечеству не стоит стремиться к знанию о своем будущем, поскольку раскрытие этой тайны может его уничтожить.

Если обобщить все предсказания, то можно с уверенность сказать, что в ближайший век конца света не предвидится, но мир станет совсем иным, чем раньше.

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