Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги

Почему в этот день нельзя много есть и как приманить к себе счастье?
24 июля по православному календарю отмечается день Киевской княгини Ольги. Она приняла христианство еще до крещения Руси и начала возводить первые храмы на русской земле. Считается, что благодаря ее влиянию князь Владимир, который был ее внуком, крестил Русь и сделал христианство официальной религией.
Существует целый ряд запретов, которые стоит соблюдать 24 июля, чтобы ваши просьбы Ольге были исполнены. Во-первых, нельзя хвастаться, иначе все хорошее в вашей жизни уйдет другому человеку. Брать в долг в этот день тоже нельзя — это может негативно сказаться на вашем благосостоянии. По этим же причинам запрещено лениться и бездельничать.
Чтобы сохранить свое здоровье в этот праздник, нельзя объедаться. Если вы собираетесь звать гостей, то накройте скромный стол, чтобы все наелись, но не переели. Иначе весь следующий год у вас будут проблемы с ЖКТ.
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