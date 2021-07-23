Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги

Почему в этот день нельзя много есть и как приманить к себе счастье?

24 июля по православному календарю отмечается день Киевской княгини Ольги. Она приняла христианство еще до крещения Руси и начала возводить первые храмы на русской земле. Считается, что благодаря ее влиянию князь Владимир, который был ее внуком, крестил Русь и сделал христианство официальной религией.

24 июля Ольге молились о хорошей погоде и богатом урожае. Ольгу считали покровительницей вдов и молодых матерей, они тоже могли просить ее о помощи. Девушки приходили на службу в церковь и просили Ольгу помочь им с замужеством. Поэтому, если вы хотите найти свою вторую половинку, 24 июля стоит прийти в церковь, помолиться и поставить свечку.

Существует целый ряд запретов, которые стоит соблюдать 24 июля, чтобы ваши просьбы Ольге были исполнены. Во-первых, нельзя хвастаться, иначе все хорошее в вашей жизни уйдет другому человеку. Брать в долг в этот день тоже нельзя — это может негативно сказаться на вашем благосостоянии. По этим же причинам запрещено лениться и бездельничать.

Чтобы сохранить свое здоровье в этот праздник, нельзя объедаться. Если вы собираетесь звать гостей, то накройте скромный стол, чтобы все наелись, но не переели. Иначе весь следующий год у вас будут проблемы с ЖКТ.

Планирование свадьбы запрещено 24 июля. Перенесите эти дела на другой день, чтобы пара жила долго, счастливо и в достатке.