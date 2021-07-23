Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги

23 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Почему в этот день нельзя много есть и как приманить к себе счастье?

Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги
Фото: depositphotos

24 июля по православному календарю отмечается день Киевской княгини Ольги. Она приняла христианство еще до крещения Руси и начала возводить первые храмы на русской земле. Считается, что благодаря ее влиянию князь Владимир, который был ее внуком, крестил Русь и сделал христианство официальной религией.

24 июля Ольге молились о хорошей погоде и богатом урожае. Ольгу считали покровительницей вдов и молодых матерей, они тоже могли просить ее о помощи. Девушки приходили на службу в церковь и просили Ольгу помочь им с замужеством. Поэтому, если вы хотите найти свою вторую половинку, 24 июля стоит прийти в церковь, помолиться и поставить свечку.

Существует целый ряд запретов, которые стоит соблюдать 24 июля, чтобы ваши просьбы Ольге были исполнены. Во-первых, нельзя хвастаться, иначе все хорошее в вашей жизни уйдет другому человеку. Брать в долг в этот день тоже нельзя — это может негативно сказаться на вашем благосостоянии. По этим же причинам запрещено лениться и бездельничать.

Чтобы сохранить свое здоровье в этот праздник, нельзя объедаться. Если вы собираетесь звать гостей, то накройте скромный стол, чтобы все наелись, но не переели. Иначе весь следующий год у вас будут проблемы с ЖКТ.

Планирование свадьбы запрещено 24 июля. Перенесите эти дела на другой день, чтобы пара жила долго, счастливо и в достатке.
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
23 июля 2021Rambler
Дата рождения

13-14 лунные сутки. Негатив витает в воздухе и отравляет жизнь каждому. Боремся с ним всеми силами – улыбаемся окружающим, говорим комплименты и не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
24 июля 2021Rambler

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна и Сатурн в Водолее заставят нас ютиться в рамках морали или закона. При этом жизнь раз за разом будет подкидывать нам...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 20
Взвешиваем все «‎за» и «‎против» — финансовый гороскоп на 24 июля
Ставим негатив на паузу — любовный гороскоп на 24 июля
День тотального контроля — гороскоп на 24 июля
Почему гороскопы сбываются не всегда
Как отличить психологически сильного мужчину от слабого
Павел Глоба предрек богатство трем знакам зодиака в августе
Как с помощью гаданий сделать свое будущее счастливым
Какими талантами Вселенная наградила Близнецов
Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 23 - 29 июля
Что нельзя делать 24 июля – в день Киевской княгини Ольги
Как золотое полнолуние повлияет на нас
Стервы по знаку зодиака
Как правильно проводить энергетическое очищение дома
Не поддаёмся порывам — любовный гороскоп на 23 июля
Экономим по полной — финансовый гороскоп на 23 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
13 лунный день22 июля 20:17 — 23 июля 21:0914 лунный день23 июля 21:09 — 24 июля 21:43

Сегодня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди...

Читать продолжение