Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 23 - 29 июля

«Рамблер/гороскопы» продолжают Диджитальный Меркурий!

Кибергадалки из «Рамблер/гороскопов» предвещают всем диджиталам новые возможности, невероятную трудоспособность и выполнение KPI!

Выберите карту и посмотрите, что вас ждёт в ближайшее время!

rambler.ru

Диджитологиня горящих дедлайнов

Верстаешь новую рассылку с небывалой скоростью. Кто-то считает, что ты взломал матрицу, но ты знаешь: горящий дедлайн обладает не менее магическим эффектом.

Интегрированный в отпуск

Время высунуть нос из сотен страниц отчетов, клиентских правочек и прислушаться к своему внутреннему голосу. А он кричит, что тебе нужен отпуск. Прислушаешься?

Креатор фортуны

Ты как тесла, запущенная на орбиту, летишь прямо к звездам. Выполнения KPI на работе будут космическими. Но все же не забудь про про отдых, чтобы восстановить запас топлива.

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