Что нужно делать 25 июля – в праздник Прокла Плакальщика

В этот день 25 июля на Руси отмечали праздник Прокла Плакальщика.

В этот день верующие вспоминают двух святых Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. Прокла взяли под стражу и силой заставляли отречься от веры. Он отказался и вскоре его приговорили к высшей мере наказания. Когда Прокла провожали, к нему подбежал его племянник Иларий, который тоже назвал себя верующим. В итоге они не смогли спастись, но стали святыми.

Прокла на Руси называли Плакальщиком из-за того, что в этот день выпадало много росы. С тех пор ее так и называют «Проклова роса». Несмотря на то, что она уничтожала урожай – из-за количества влаги сено начинало гнить, росу ждали и считали целебной. Сено нужно было высушить до наступления Прокловой росы, чтобы урожай не был испорчен.

Росу, выпадавшую 25 июля, собирали. Ей умывались и протирали глаза. Считалось, что Проклова роса хорошо помогает от многих болезней, в том числе и от глазных. Существовало поверье, что, если умыться Прокловой росой, лицо станет красивым, ум – спокойным, а также улучшиться зрение.

Проклову росу собирали и оставляли себе знахари, так как считали ее хорошим средством от бессонницы. Ее капали на закрытые глаза человеку перед сном, чтобы он быстрее засыпал.

Росу наделяли магическим свойствами, поэтому люди сохраняли ее себе. Считалось, что она может смыть порчу и сглаз, поэтому ее хранили на протяжении года на всякий случай.