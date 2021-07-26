Как вести себя на кладбище, чтобы не обидеть покойников

Кладбища традиционно считаются местами с особой энергетикой. Чтобы не привлечь внимание духов, рекомендуется соблюдать ряд негласных правил.
Россиянам не следует терять личные вещи на кладбище при посещении могил. Об этом рассказала финалистка программы « Битва экстрасенсов» Виктория Железнова. Она перечислила основные правила поведения на кладбище.
По словам эксперта, оставлять на кладбище разрешается только помин. Выносить что-либо с места захоронения запрещено. Железнова предостерегает от покупки цветов в точках у кладбищ. По ее мнению, продавцы снимают их с могил для дальнейшей перепродажи.
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