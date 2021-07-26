Приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется 27 июля 2021 года подсчитывать свои накопления или запасы. Считается, что после таких манипуляций они начнут хуже прибывать.

Не следует во время грозы 27 июля прятаться под соснами, берёзами, дубами и елями. Наши предки были уверены: того, кто ослушается этого запрета, ударит молния.

Также в народе опасались детей, птиц и животных, встреченных 27 июля в поле. Прапрапрадеды верили, что под их личиной в этот день может скрываться нечисть.

Если на этот вторник запланированы важные встречи или переговоры, необходимо тщательно продумать свой образ и отказаться от темных вещей. Тогда день завершится удачно.