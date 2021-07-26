Приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется 27 июля 2021 года подсчитывать свои накопления или запасы. Считается, что после таких манипуляций они начнут хуже прибывать.
Если на этот вторник запланированы важные встречи или переговоры, необходимо тщательно продумать свой образ и отказаться от темных вещей. Тогда день завершится удачно.
16-17 лунные сутки. Эмоции вскружат голову. Сегодня будет сложно контролировать себя и не ввязываться в опасные истории. Благодарим за это соединение...
17-18 лунные сутки. Не стоит лезть из кожи вон, чтобы успеть все и сразу. Отпускаем ситуации, ловим дзен и двигаемся в комфортном для нас темпе. Луна...
Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Символ дня – умеренность, ярко перекликающийся с XIV Арканом карт Таро «Умеренность», призывающим нас сохранять спокойствие, чистоту помыслов,...