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Приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

26 июля 2021ГаданияСОВА

Не рекомендуется 27 июля 2021 года подсчитывать свои накопления или запасы. Считается, что после таких манипуляций они начнут хуже прибывать.

Приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день
Не следует во время грозы 27 июля прятаться под соснами, берёзами, дубами и елями. Наши предки были уверены: того, кто ослушается этого запрета, ударит молния.
Также в народе опасались детей, птиц и животных, встреченных 27 июля в поле. Прапрапрадеды верили, что под их личиной в этот день может скрываться нечисть.

Если на этот вторник запланированы важные встречи или переговоры, необходимо тщательно продумать свой образ и отказаться от темных вещей. Тогда день завершится удачно.

Сны в эту ночь обнажат перед вами истинное положение вещей. Так, если приснится нечто неприятное, значит, вы не замечаете разлада с близкими - пора менять тактику поведения. Если же сновидение окажется приятным, это хороший знак: ваши отношения с окружающими развиваются гармонично. Более того, счастливый сон может сбыться в течение 3 дней. Правда, для этого о нем никому не надо рассказывать.
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