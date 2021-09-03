Ливанская ясновидящая предсказала конец пандемии

Пророчества потомственной ливанской ясновидящей Лейлы Абдель Латиф сбываются с высокой точностью.

Ежегодно она делится своими предсказаниями на весь предстоящий год. По ее словам, 2021 год — особенный, именно он наложит основной отпечаток на будущее всего человечества.

Лейла убеждена, что в будущем Китай вырвется на первое место, и даже объединенные усилия России и США не помогут сдвинуть «китайского дракона». Китай будет сверхдержавой среди трех гигантов — России, Индии и Китая, Америка же выступит на втором плане.

Ясновидящая также предсказала развал Евросоюза по причине «химической атаки террористов из числа мигрантов». Больше всего достанется Франции — события, произошедшие там, потрясут весь мир и положат начало мировому экономическому кризису. Именно Россия и Америка смогут преодолеть случившийся кризис, объединив усилия.

В США и Европе будут бушевать наводнения и ураганы, из-за чего погибнет огромное количество людей. Также в европейских странах неизвестный компьютерный вирус разрушит важные базы данных и приведет к стагнации производства.

Говоря о коронавирусе, Лейла отметила, что «болезнь исчезнет в конце 2021 года так же резко, как и появилась». Ученые смогут создать эффективное лекарство нового поколения. Уже осенью вирус окажется под контролем и окончательно спадет к 2022 году.