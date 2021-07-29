Приметы на 30 июля: что нельзя делать в этот день

Не следует 30 июля впервые признаваться в любви, а также принимать судьбоносные решения, связанные с браком. Так, не стоит делать предложение руки и сердца. Под запретом и развод — этот шаг окажется ошибочным.
В народе говорили, что 30 июля запрещено смотреть на молнии. Если не послушаться, можно ослепнуть и навлечь на свой дом беды. В частности, речь идёт о пожарах.
19-20 лунные сутки.Рискуем по полной, играем по своим правилам и креативим – все это нам разрешает Луна в Овне. Энергии сегодня – выше крыши, поэтому...
20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне обостряет реакцию на знакомый негатив, но также дает надежду на возврат некоторых приятных тенденций...
Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Несчастливый, даже опасный день. День одиночек. Если у Вас есть возможность, этот день лучше провести дома, так как активизируются негативные для...