Приметы на 30 июля: что нельзя делать в этот день

Не следует 30 июля впервые признаваться в любви, а также принимать судьбоносные решения, связанные с браком. Так, не стоит делать предложение руки и сердца. Под запретом и развод — этот шаг окажется ошибочным.

В народе говорили, что 30 июля запрещено смотреть на молнии. Если не послушаться, можно ослепнуть и навлечь на свой дом беды. В частности, речь идёт о пожарах.

Не рекомендуется в этот четверг совершать крупные покупки, особенно спонтанные. Предки верили: если воздержаться от трат 30 июля, в ближайшее время можно увеличить свой капитал.

Нельзя шуметь в лесу 30 июля. Прапрапрадеды верили, что громкое поведение привлечёт внимание темных сил. Поэтому в этот день лучше не ходить за грибами и ягодами и не заниматься охотой.

Сновидения, увиденные в эту ночь, обычно бывают вещими, если наутро стоит плохая погода. Поэтому перед тем как отойти ко сну, можно его « заказать» . Например, попросить показать решение проблемы. Видения чаще всего бывают довольно чёткими и не требуют профессиональной интерпретации.