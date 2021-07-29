Как загадывать желание в звездопад 12 августа

Вселенная нередко открывает для людей новые возможности. Для подобных вещей существуют определенные моменты.
Ближайший из них — звездопад Персеиды, который наступит в ночь с 12 на 13 августа.
По словам специалистов Барнаульского планетария, наиболее яркие вспышки Персеид начнутся 12 августа в 23:30 по московскому времени. Продлится активный процесс вплоть до 4:30 утра. В этот период можно попросить Вселенную исполнить свое самое сокровенное желание.
Специалисты делятся специальной «инструкцией», которая поможет получить желаемое. В первую очередь, необходимо подобрать подходящую локацию, откуда хорошо будет видно звездное небо. После этого необходимо внимательно сконцентрироваться на своем желании.
Затем очень важно повернуться лицом к востоку. Считается, что именно в таком положении Вселенная наиболее открыта к человеческим просьбам. В тот момент, когда начнут падать звезды очень важно произнести про себя и вслух заветное желание и «отпустить» его во Вселенную.
Но астрологи предупреждают, всему свое время — не стоит ждать, что желание сбудется буквально на следующий день.
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