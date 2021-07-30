Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Приметы на 31 июля: что нельзя делать в этот день

30 июля 2021ГаданияСОВА

Они же не рекомендовали 31 июля работать веником, сухой шваброй или тряпкой. В народе верили, что все метущие движения (при уборке пола или вытирании пыли) в этот день способны изгнать из дома удачу, здоровье и благополучие.

Приметы на 31 июля: что нельзя делать в этот день
Одиноким людям не стоит без причины выходить из дома после захода солнца. Если есть необходимость куда-то отправиться, то нужно положить в карман фото близкого человека — это поможет отпугнуть нечисть, которая будет шалить 31 июля.
Не следует в последний день июля устраивать пышные застолья с обилием блюд — это может спровоцировать финансовые проблемы, вплоть до полного обнищания. В это верили наши предки.
Девушкам запрещено в этот день гадать на суженого — весь год придется провести в одиночестве.
Замужним дамам нельзя пытаться узнать свою судьбу, даже используя обычные карты или кофейную гущу — можно сильно прогадать.
Сны в эту ночь, как правило, бывают пустыми. Поэтому если приснился кошмар, переживать не стоит — так подсознание пытается очиститься от накопленного мусора.
СОВА: последние новостиНародные приметы на 31 июля 2021 года: что нельзя делать в этот деньНародные приметы на 30 июля 2021 года: что нельзя делать в этот деньВ Самарской области до 31 июля объявили желтый уровень опасности из-за жары
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
30 июля 2021Rambler
Дата рождения

20-21 лунные сутки. Сегодня придется быть смелым и напористым: Луна в Овне заставляет нас раздавить негатив своим оптимизмом и притянуть в свою жизнь...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
31 июля 2021Astrostar.ru

21-22 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Урана в Тельце обостряет интерес к практическим плодам прогресса, но также усиливает упрямство, мешает...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 23
Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 30 июля-7 августа
Пять пар со стопроцентной совместимостью
Три главных однолюба по знаку зодиака
Приметы на 31 июля: что нельзя делать в этот день
Лечим негативные эмоции романтикой — любовный гороскоп на 30 июля
Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 30 июля
Ищем позитив в простых вещах — гороскоп на 30 июля
Как загадывать желание в звездопад 12 августа
Как Огненный Змееносец повлиял на все знаки зодиака
Почему мужчины всегда возвращаются
Самые невезучие знаки зодиака
Самые стыдные привычки знаков зодиака
Какие знаки зодиака самые токсичные
Знаменитые женщины-Козероги, которые похорошели с возрастом
Как относиться к деньгам, чтобы заработать еще больше
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
20 лунный день29 июля 22:51 — 30 июля 23:0121 лунный день30 июля 23:01 — 31 июля 23:12

День победы над собой. Это день освобождения от груза, раскрепощения, происходит отпущение кармических долгов, тяжёлых состояний. День духовного...

Читать продолжение