Приметы на 31 июля: что нельзя делать в этот день

Они же не рекомендовали 31 июля работать веником, сухой шваброй или тряпкой. В народе верили, что все метущие движения (при уборке пола или вытирании пыли) в этот день способны изгнать из дома удачу, здоровье и благополучие.

Одиноким людям не стоит без причины выходить из дома после захода солнца. Если есть необходимость куда-то отправиться, то нужно положить в карман фото близкого человека — это поможет отпугнуть нечисть, которая будет шалить 31 июля.

Не следует в последний день июля устраивать пышные застолья с обилием блюд — это может спровоцировать финансовые проблемы, вплоть до полного обнищания. В это верили наши предки.

Девушкам запрещено в этот день гадать на суженого — весь год придется провести в одиночестве.

Замужним дамам нельзя пытаться узнать свою судьбу, даже используя обычные карты или кофейную гущу — можно сильно прогадать.