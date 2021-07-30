Приметы на 31 июля: что нельзя делать в этот день

Они же не рекомендовали 31 июля работать веником, сухой шваброй или тряпкой. В народе верили, что все метущие движения (при уборке пола или вытирании пыли) в этот день способны изгнать из дома удачу, здоровье и благополучие.
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