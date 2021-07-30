Таро для диджитальщиков: узнайте, что вас ждёт с 30 июля-7 августа

Звезды врываются в чат, отмечают повышения, будоражат сознание классными кейсами.
Кибергадалки из «Рамблер/гороскопов» на связи.
Выберите карту и посмотрите, что вас ждёт в ближайшее время!
Скоро придётся оставить прошлое позади и кардинально изменить что-то в своей жизни. Для начала это будет фон в рабочих чатиках в Telegram.
Ваша вера в светлое будущее наконец-то дает плоды. На работе вот-вот получите прибавку к зарплате или повышение.
Скорее отмечайте это событие в ZOOM c коллегами!
Вы одержимы. Своей работой. Из-за пламени дедлайнов температура в офисе зашкаливает. Включите кондиционер посильнее и вы успеете сделать кейс к сроку.
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