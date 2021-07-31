Приметы на 1 августа: что нельзя делать в этот день

Замужним женщинам не рекомендуется делать заготовки 1 августа. Наши предки верили, что в противном случае супружеские отношения лишатся свежести.
21-22 лунные сутки. Настраиваемся болтать обо всем и ни о чем – сегодня квадрат Меркурия заставит нас разговаривать много и часто. Даже интроверты...
22-23 лунные сутки. Сегодня захочется сделать шаг назад, но звезды против – упущенное мы все равно не наверстаем, а лишь запутаемся в мыслях и...
Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
День храбрости и избавления от болезней. Энергетика 21-х лунных суток придаст вам решительности, добавит уверенности в себе, повысит ответственности...