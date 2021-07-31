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Приметы на 1 августа: что нельзя делать в этот день

31 июля 2021ГаданияСОВА

Замужним женщинам не рекомендуется делать заготовки 1 августа. Наши предки верили, что в противном случае супружеские отношения лишатся свежести.

Приметы на 1 августа: что нельзя делать в этот день
Верность уйдёт из той семьи, в которой 1 августа продадут лошадь. Так считали в народе. Если говорить о современности, то на это воскресенье лучше не планировать продажу авто и других средств передвижения.
Ни в коем случае нельзя 1 августа убивать животных, в том числе и на охоте. Если ослушаться этого совета прапрапрадедов, то можно погрузиться в беспросветную бедность.
Запрещено 1 августа поднимать с земли найденные вещи и деньги, а также отдавать что-либо на благотворительность. Считается, что в первый день последнего летнего месяца негатив (в том числе и скрытый) легко перетекает от бывшего хозяина к новому.
Сны в эту ночь необходимо записать сразу после пробуждения. В них может содержаться важная информация о будущем, которую сразу распознать не удастся — придётся подумать над ней хорошенько. Желательно со специалистом.
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