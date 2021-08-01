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Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

1 августа 2021ГаданияСОВА

Православные 2 августа вспоминают пророка Илию — особо почитаемого ветхозаветного святого.

Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день запрещено ссориться, сквернословить и тяжко трудиться.

Но есть и ряд особенных примет на 2 августа. Так, нельзя отправлять домашних животных на улицу. Если же те улизнули, то впускать их обратно тоже не рекомендуется. Считается, что в четвероногих может вселиться нечисть, которая ищет себе убежище от молний в этот день.

В народе говорили, что пророк Илия нашлет гром на того, кто будет купаться в водоёмах 2 августа. По другим поверьям, купающегося может утащить на дно нечисть — водяной или русалки.

По этим же мистично-речным приметам не следует в этот день ловить и употреблять в пищу рыбу. На столе 2 августа должно стоять мясо и свежий хлеб.

Чтобы в доме всегда был достаток, необходимо угостить этими яствами всех желающих.
В эту ночь будут сниться сны-перевертыши. Их стоит понимать наоборот, но сделать это самостоятельно будет трудно. Лучше обратиться за помощью к специалистам.
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