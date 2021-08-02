Приметы на 3 августа: что нельзя делать в этот день

215-й день года. 3 августа православные вспоминают Онуфрия Молчаливого и стараются без особой надобности ни с кем не разговаривать.
Считается, что праздные беседы могут навлечь на дом беды и несчастья.
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24 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Близнецах призывают к общительности, подвижности и гибкости, советуют смотреть на любые нестыковки с долей...
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