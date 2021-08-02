Приметы на 3 августа: что нельзя делать в этот день

215-й день года. 3 августа православные вспоминают Онуфрия Молчаливого и стараются без особой надобности ни с кем не разговаривать.

Считается, что праздные беседы могут навлечь на дом беды и несчастья.

Нельзя 3 августа обманывать кого-либо. Если правду сказать нет возможности, необходимо уйти от ответа. Любое враньё в этот день негативно скажется на будущем лгуна.

Не рекомендуется в этот вторник брать в руки острые предметы — даже вилки и ножи лучше оставить в сторонке. В народе верили, что в противном случае можно получить настолько сильную рану, что заживать она будет мучительно долго.

Не следует 3 августа отказывать в гостеприимстве хорошим людям — удача уйдёт вместе с ними. Фортуна отвернётся и в том случае, если в этот вторник оставить без внимания какое-то выгодное предложение.

Сны в эту ночь обычно бывают пустыми, поэтому на кошмары не стоит обращать внимания. Если ничего не приснилось — это хороший знак: организм успешно справляется с очисткой подсознания от негатива.