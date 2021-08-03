Елена Рерих – о новой планете и ее влиянии на Землю

Предсказательница рассказала, что нас ожидает в ближайшем будущем.

Елена Рерих – известная прорицательница, философ, жившая в начале прошлого века в России, а затем, после революции, в Индии. Ее перу принадлежат монументальные эзотерические трактаты, она является родоначальником учения – Агни Йоги. Елена оставила потомкам достаточно информации для размышления и пророчества, о которых, кажется, пришло самое время задуматься.

В ее трудах мы можем встретить упоминание о «людях шестой расы» – тех, кто придет на смену людям расы пятой. Эти люди будут отличаться высоким духовным и нравственным уровнем, выдающимися способностями. Разумеется, не один переход не проходит спокойно – и чтобы планета смогла выдержать новый тип людей, ей придется сильно измениться и .и избавиться от той части людей, которые не смогут жить на таких высоких частотах. Вернее сказать – когда высокочастотных людей станет критически много, тем, кто привык находиться на более низких вибрациях, станет невыносимо, они начнут болеть, и, как следствие, умирать.

И здесь сложно отказаться от искушения провести аналогии с тем, что происходит в мире последние годы – природные катаклизмы (в разных частях света), внезапно возникшая эпидемия коронавируса, жертвами которой становятся далеко не все и не понятно, кто наиболее уязвим. Что же до духовности – этих знаний сейчас достаточно много, медитации можно найти даже в приложениях на смартфоне, некогда сакральные знания стали доступны огромному количеству людей.

Елена Рерих говорит о возникновении еще одной планеты, которая приблизится к Земле, что в свою очередь повлияет на геомагнитное поле нашей планеты, приведет к природным катастрофам, наводнениям и цунами. Планеты пока нет, а вот обозначенные катастрофы увы, происходят.

В трудах Елены Рерих говорится о том, что те, кто захочет спастись, сохранить себя – получат эту возможность. Для этого им нужно будет также обратить свой взор от материального к духовному, и, если мы еще раз внимательно оглянемся вокруг, то увидим, что именно эти два тренда сейчас и существуют – культ материального против идей разумного потребления, осознанности, духовного роста. Кажется, что все, кто хочет, могут сделать выбор прямо сейчас.